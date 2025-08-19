Protesta de Encarnación FC contra Rubio Ñu

Rubio Ñu derrotó el lunes a Encarnación FC por 4-0, por la vigesimotercera fecha de la División Intermedia, en La Arboleda de Santísima Trinidad.

El Laureado albiverde tuvo dos cambios obligados en el primer tiempo. Durante el desarrollo del segundo, el entrenador Héctor Marecos ordenó el triple cambio, ya que solo contaba con una ventana.

El problema se originó con el ingreso de los tres suplentes y la salida de solo dos jugadores del equipo local, que llegó a tener en campo 12 futbolistas por 30 segundos aproximadamente. Tras la airada protesta salió el tercer componente del conjunto anfitrión.

Para la dirigencia de Encarnación FC, el hecho el pasible de pérdida de puntos, por lo que recurre a la famosa protesta. Para Rubio Ñu, el error fue arbitral al no percatarse del detalle, ya que para el ingreso de un suplente primero debe concretarse la salida del reemplazado. Como en este caso se dio una triple modificación, se generó la confusión en un hecho que será dirimido en la justicia deportiva.

El juez del encuentro fue Óscar Barrios y el cuarto árbitro, que en este caso tiene la responsabilidad del chequeo correspondiente, fue Pedro Baranda.

El categórico triunfo le permitió a Rubio Ñu pasar nuevamente al frente de la clasificación de la División Intermedia, teniendo amplias posibilidades de retornar a la máxima categoría.