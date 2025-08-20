Tacuary supera a Independiente CG

Un golazo de Carlos Giménez, quien tomó un despeje de aire para impulsar el balazo, le dio la victoria a Tacuary contra Independiente de Campo Grande 1-0, en Capiatá.

El Buque barriojarense estrenó al técnico Crispín Maciel, su cuarto conductor de la temporada, después de Enrique Vera, Mario Grana y Rubén Maldonado.

En el año de su centenario, el “Inde” cumple una campaña para el olvido, lejos del protagonismo deseado por sus autoridades.

Estadio: Enrique Soler. Árbitro: Blas Medina. Asistentes: Armindo Rojas y Tania Martínez. Cuarto árbitro: Víctor Ruiz Díaz.

Tacuary: Bernardo Medina; Alfredo Duarte (46’ Junior Franco), Cristian Enciso, Marcos Miers (65’ Alexis Aguilera) y Marcelo Estigarribia; Santiago Mederos (78’ Lucio de Pascale), Fabricio López, Jonatan Blanco y Carlos Giménez (78’ Fernando Cabrera); Martín Reinoso (62’ Martín Núñez) y Arnaldo Zárate. D.T.: Crispín Maciel.

Independiente CG: Juanito Alfonso; Hernán Portillo, Luis Cabral y Alexis Zorrilla (54’ Rafael Román); Claudio Figueredo (69’ Rubén Pérez), Juan Gauto (69’ Maximiliano Rolón), Nicolás Rojas (54’ Fernando Díaz) e Iván Salcedo; Claudio Burgos (76’ Tiago Thijeratt), Héctor Herrera y Julio Doldán. D.T.: Arturo Villasantti.

Gol: 8’ Carlos Giménez (T). Amonestados: 20’ Iván Salcedo y 67’ Hernán Portillo (I); 32’ Alfredo Duarte, 38’ Jonatan Blanco, 39’ Marcos Miers y 94’ Cristian Enciso (T). Expulsado: 91’ Fernando Cabrera (T).