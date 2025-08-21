Fútbol de Intermedia

Resistencia y Carapeguá igualan en la Chacarita

Resistencia Sport Club y Sportivo Carapeguá empataron este jueves 1-1, en un agradable partido celebrado en el capitalino barrio Ricardo Brugada, más conocido como la Chacarita, por la 23ª ronda de la División Intermedia.

21 de agosto de 2025 - 13:31
Jorge Jara, mediocampista de Resistencia, soporta la presión de Isaías Gavilán, durante el duelo matinal de este jueves en la Chacarita.
Lejos de la pelea por los puestos de ascenso y sin problemas con el promedio, Resistencia Sport Club y Sportivo Carapeguá actuaron distendidos y ofrecieron un agradable encuentro, finalizado 1-1.

El Potro se adelantó en el marcador en el primer tiempo y el Triángulo rojo reaccionó en el segundo. Ambos clubes tienen el objetivo de cerrar la temporada 2025 de la División Intermedia lo más alto posible en la clasificación.

A continuación, los detalles del match, facilitados por la APF.

Estadio: Tomás Beggan Correa. Árbitro: Jhonatan González. Asistentes: Víctor Dávalos y Paola Fleitas. Cuarto árbitro: Ángel Fleytas.

Resistencia: Luis Franco; Óscar Benítez (53’ Igor Centurión), José Portillo, Jorge Jara y Marcelo Benítez; Erwin Núñez (46’ Martín Amarilla), Rodrigo Vera (53’ Álex Acosta), Nolberto Báez y Renato Mencia (81’ Matías Medina); Jorge Colmán y Víctor Velazco. D.T.: Hugo Marcelo Ovelar.

Carapeguá: Aldo Bareiro; Ulises González, Mario Smith, Milver Aquino y Tomás Mendoza; Ángelo Cabrera (78’ Isaías Fernández), Eric Ramos, Fabricio Arce (46’ Tadeo Cañiza) y Isaías Gavilán (68’ Marcelo Ojeda); Tiago González (54’ Iván Ramos) y Jeferson Torales (68’ Marcos Benítez). D.T.: Felipe Peralta.

Goles: 25’ Ángelo Cabrera (C) y 59’ Víctor Velazco. Amonestados: 8’ Tiago González, 17’ Fabricio Arce, 45’ Mario Smith, 58’ Tadeo Cañiza, 76’ Tomás Mendoza, 79’ Iván Ramos y 94’ Isaías Gavilán -en el banco de suplentes- SC; 39’ Jorge Jara, 70’ Álex Acosta y 89’ Wilson Coronel -en el banco de suplentes- (R).

