Fútbol de Intermedia

¿Qué necesita Rubio Ñu para ascender a Primera División?

Rubio Ñu está muy cerca de regresar a la Primera División de Paraguay. Y este fin de semana, por la fecha 27, el Albiverde puede sentenciar el ascenso este fin de semana.

Por ABC Color
11 de septiembre de 2025 - 13:55
Los jugadores de Rubio Ñu festejan un gol en un partido de la División Intermedia 2025.
Los jugadores de Rubio Ñu festejan un gol en un partido de la División Intermedia 2025. APF

Rubio Ñu acaricia el retorno a la Primera División de Paraguay. El Albiverde suma 53 puntos en 26 fechas y a falta de cuatro rondas para el final de la División Intermedia, aventaja por 6 unidades al segundo Deportivo Capiatá y por 10 al tercero 12 de Junio y al cuarto San Lorenzo. Por eso, los dirigidos por Héctor Marecos pueden sentenciar el ascenso este fin de semana.

Lea más: ¿Cómo empieza la rueda que define al campeón del torneo Clausura?

Los Ñuenses disputan la ronda 27 de local y enfrentan al Sportivo Carapeguá el domingo 14 de setiembre: es a las 10:00, hora de Paraguay, en el estadio La Arboleda de la ciudad de Asunción. Marecos y compañía pueden certificar la vuelta a la máxima categoría sin depender de los resultados del Decano chaqueño y el Rayadito con una victoria frente al Potro.

Los jugadores de Rubio Ñu festejan un gol en un partido de la División Intermedia 2025.
Los jugadores de Rubio Ñu festejan un gol en un partido de la División Intermedia 2025.

Rubio Ñu puede ascender mirando la televisión

Pero, como el “12” y el Sportivo juegan en días diferentes, los de Santísima Trinidad también pueden celebrar el ascenso mirando por televisión. Para eso necesitan que los salorenzanos pierdan ante Tacuary (viernes 12, a las 19:30, en el Gunther Vogel) y los villahayenses también sufran una derrota ante Encarnación (sábado 13, a las 10:00, en el Facundo Deleón Fossati).

Enlace copiado