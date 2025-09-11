¿Qué necesita Rubio Ñu para ascender a Primera División?

Rubio Ñu acaricia el retorno a la Primera División de Paraguay. El Albiverde suma 53 puntos en 26 fechas y a falta de cuatro rondas para el final de la División Intermedia, aventaja por 6 unidades al segundo Deportivo Capiatá y por 10 al tercero 12 de Junio y al cuarto San Lorenzo. Por eso, los dirigidos por Héctor Marecos pueden sentenciar el ascenso este fin de semana.

Los Ñuenses disputan la ronda 27 de local y enfrentan al Sportivo Carapeguá el domingo 14 de setiembre: es a las 10:00, hora de Paraguay, en el estadio La Arboleda de la ciudad de Asunción. Marecos y compañía pueden certificar la vuelta a la máxima categoría sin depender de los resultados del Decano chaqueño y el Rayadito con una victoria frente al Potro.

Rubio Ñu puede ascender mirando la televisión

Pero, como el “12” y el Sportivo juegan en días diferentes, los de Santísima Trinidad también pueden celebrar el ascenso mirando por televisión. Para eso necesitan que los salorenzanos pierdan ante Tacuary (viernes 12, a las 19:30, en el Gunther Vogel) y los villahayenses también sufran una derrota ante Encarnación (sábado 13, a las 10:00, en el Facundo Deleón Fossati).