Se juega la vigesimoséptima ronda, que puede definir el primer ascendido

Rubio Ñu está a punto de sellar su regreso a la máxima categoría. A falta de cuatro fechas para la finalización del torneo, el equipo dirigido por Héctor Marecos lidera la tabla con 53 puntos. Esta ventaja de 6 puntos sobre el segundo, Deportivo Capiatá, y de 10 sobre el tercero, 12 de Junio VH, y el cuarto, San Lorenzo, le permite soñar con el ascenso.

El equipo de Santísima Trinidad podría certificar su ascenso este mismo fin de semana. La primera y más sencilla opción es ganar su partido. Rubio Ñu recibirá al Sportivo Carapeguá el domingo, a las 10:00, en el estadio La Arboleda. Una victoria aseguraría el retorno a la Primera División sin depender de otros resultados.

Sin embargo, el equipo también puede ascender antes de jugar su partido. Para ello, necesita que sus rivales directos no sumen puntos. San Lorenzo debe perder su encuentro contra Tacuary esta tarde. Por otro lado, 12 de Junio debe ser derrotado por Encarnación mañana. Si se dan estos dos resultados, los Ñuenses podrían celebrar el ascenso desde la comodidad de sus casas, incluso antes de pisar la cancha.

* Hoy, a las 15:30. Deportivo Santaní vs. Resistencia SC, en el estadio Unión Agrícola. Árbitro: Blas Medina. Asistentes: Armindo Rojas y Carlos Valdovinos. Cuarto árbitro: Pedro Baranda.

* Hoy, a las 19:00. Sportivo San Lorenzo vs. Tacuary FBC, en el estadio Gunther Vogel. Árbitro: Álvaro Giménez. Asistentes: Héctor Medina y Félix Cantero. Cuarto árbitro: Samuel Morales. VAR: José Méndez. AVAR: Milciades Saldívar.

* Mañana, a las 10:00. River Plate vs. Independiente CG, en el estadio Jardines del Kelito. Árbitro: Mario Díaz de Vivar. Asistentes: Roberto Cañete y Nadia Weiler. Cuarto árbitro: Ángel Fleytas.

* Mañana, a las 10:00. 12 de Junio VH vs. Encarnación FC, en el estadio Facundo de León Fossati. Árbitro: Aldo Quiñónez. Asistentes: Héctor Balbuena y Jeremías Cohene. Cuarto árbitro: Nelson Palma. VAR: Derlis Benítez. AVAR: Julio Aranda.

* Domingo, a las 10:00. Pastoreo FC vs. Guaireña FC, en el estadio Sol de América de Pastoreo. Árbitro: Víctor Robles. Asistentes: Aníbal Esteche y Rodrigo Mendieta. Cuarto árbitro: José Franco.

* Domingo, a las 10:00. Deportivo Capiatá vs. Fernando de la Mora, en estadio Erico Galeano. Árbitro: Carlos Paul Benítez. Asistentes: Diego Silva y Carmelo Candia. Cuarto árbitro: Marco Franco. VAR: Carlos Figueredo. AVAR: Esteban Testta.

* Domingo, a las 10:00. Rubio Ñu vs. Sportivo Carapeguá, en el estadio La Arboleda. Árbitro: Dionicio Cristaldo. Asistentes: José Mercado y Éver Delgado. Cuarto árbitro: Víctor Ruiz Díaz.

* Lunes, a las 16:30. Guaraní de Fram vs. Sol de América, en el estadio Villa Alegre. Árbitro: Gedidías Zacarías. Asistentes: Cristóbal Alderete y Francisco Ramos. Cuarto árbitro: Marcos Galeano.