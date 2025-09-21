Puntos claves en juego en Villa Elisa

Rubio Ñu fue el primer ascendido a la División de Honor. Esta tarde Deportivo Capiatá tendrá la posibilidad de acompañarlo a la élite, en caso de que sume de a tres y que tanto San Lorenzo como el 12 de Junio de Villa Hayes no logren imponerse en sus respectivos partidos.

Lea más: Carapeguá deja a River Plate en situación comprometida

El “Escobero” no tendrá una tarea fácil, ya que visita de Sol de América, que se juega la vida, atendiendo que en caso de caer, perderá la categoría como Guaraní de Fram en la fecha anterior. Por lo que en el duelo en el Luis Alfonso Giagni hay distintos intereses en juego, pero con el objetivo común de sumar de a tres. Estarán expectantes el “Rayadito” y el “León”, que estarán jugando a la misma hora.

* Hoy, a las 18:30. Encarnación FC-Sportivo San Lorenzo, en el estadio Villa Alegre. Árbitro: Giancarlos Juliadoza. Asistentes: Diego Silva y Félix Arzamendia. Cuarto árbitro: César Avel Rolón. VAR: Fernando López. AVAR: Christian Sosa.

* Hoy, a las 18:30. Sol de América-Deportivo Capiatá, en el estadio Luis Alfonso Giagni. Árbitro: Derlis López. Asistentes: Derlys González y Juan Mendoza. Cuarto árbitro: Carlos Figueredo. VAR: José Méndez. AVAR: Héctor Balbuena.

* Hoy, a las 18:30. Fernando de la Mora-12 de Junio VH, en el estadio Emiliano Ghezzi. Árbitro: Mario Díaz de Vivar. Asistentes: Carmelo Candia y Félix Cantero. Cuarta árbitra: Zulma Quiñónez. VAR: Marco Franco. AVAR: José Cuevas.

* Mañana, a las 18:30. Guaireña FC-Rubio Ñu, en el estadio Parque del Guairá. Árbitro: Aldo Quiñónez. Asistentes: Aníbal Esteche y Carlos Valdovinos. Cuarto árbitro: Blas Medina.