Oficial: El fixture con 30 fechas de la División Intermedia 2026

La División Intermedia 2026 sorteó hoy el fixture de la temporada 2026. La segunda categoría del fútbol paraguayo, que en la temporada pasada ascendió a Rubio Ñu (campeón) y San Lorenzo, competirá con 16 clubes: debuta Paraguarí FC, la denominación posterior a selección de Paraguarí, campeona del Campeonato Nacional de Interligas 2025.

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Por su lado, Benjamín Aceval de Villa Hayes (campeón) y 3 de Noviembre de Asunción (derrotó a 15 de Mayo de Itapé en el repechaje contra el ganador del Nacional B) ascendieron de la Primera División B, mientras que General Caballero de Juan León Mallorquín y Atlético Tembetary bajaron de la Primera División.

El sistema de la División Intermedia 2026

El campeonato comenzará el sábado 4 de abril y finalizará el lunes 26 de octubre. Con 16 participantes, serán 30 fechas divididas en dos ruedas de 15 rondas cada una. Además, el certamen tendrá dos adelantos, que serán las jornadas 8 y 23. Al terminar, los dos primeros de la tabla de posiciones ascienden a la División de Honor.

El fixture de la División Intermedia 2026