Fútbol de Intermedia
13 de marzo de 2026 - 18:31

Oficial: El fixture con 30 fechas de la División Intermedia 2026

Los jugadores de Sol de América festejan un gol en el partido de División Intermedia.
Los jugadores de Sol de América festejan un gol en el partido de División Intermedia.@SoldeAmericapy

La Asociación Paraguaya de Fútbol confeccionó el fixture de la División Intermedia 2026.

Por ABC Color

La División Intermedia 2026 sorteó hoy el fixture de la temporada 2026. La segunda categoría del fútbol paraguayo, que en la temporada pasada ascendió a Rubio Ñu (campeón) y San Lorenzo, competirá con 16 clubes: debuta Paraguarí FC, la denominación posterior a selección de Paraguarí, campeona del Campeonato Nacional de Interligas 2025.

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Por su lado, Benjamín Aceval de Villa Hayes (campeón) y 3 de Noviembre de Asunción (derrotó a 15 de Mayo de Itapé en el repechaje contra el ganador del Nacional B) ascendieron de la Primera División B, mientras que General Caballero de Juan León Mallorquín y Atlético Tembetary bajaron de la Primera División.

Los futbolistas del 12 de Junio celebran un gol en el partido frente a Encarnación FC por la fecha 27 de la División Intermedia 2025 en el estadio Facundo Deleón Fossati, en Villa Hayes, Paraguay.
Los futbolistas del 12 de Junio celebran un gol en el partido frente a Encarnación FC por la fecha 27 de la División Intermedia 2025 en el estadio Facundo Deleón Fossati, en Villa Hayes, Paraguay.

El sistema de la División Intermedia 2026

El campeonato comenzará el sábado 4 de abril y finalizará el lunes 26 de octubre. Con 16 participantes, serán 30 fechas divididas en dos ruedas de 15 rondas cada una. Además, el certamen tendrá dos adelantos, que serán las jornadas 8 y 23. Al terminar, los dos primeros de la tabla de posiciones ascienden a la División de Honor.

El fixture de la División Intermedia 2026

El fixture de la División Intermedia 2026.
El fixture de la División Intermedia 2026.
El fixture de la División Intermedia 2026.
El fixture de la División Intermedia 2026.
El fixture de la División Intermedia 2026.
El fixture de la División Intermedia 2026.
El fixture de la División Intermedia 2026.
El fixture de la División Intermedia 2026.
El fixture de la División Intermedia 2026.
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