Sportivo Luqueño y San Lorenzo, la apertura del capítulo 10

Sportivo Luqueño y San Lorenzo disputan hoy el primer encuentro de la fecha 10 del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. El Auriazul y el Rayadito juegan a las 18:30, hora de Paraguay, en el Erico Galeano de Capiatá. Dirige Mario Díaz de Vivar con VAR de Édgar Galeano. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

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Luqueño, por primer triunfo del ciclo Pedro Sarabia

Sportivo Luqueño busca la primera victoria del ciclo Pedro Sarabia. El reemplazante de Lucas Barrios, que debutó con derrota 1-0 ante Libertad en La Huerta, quiere cortar la mala racha en la segunda presentación. El Auriazul arrastra tres juegos sin triunfos, con dos caídas consecutivas, y marcha noveno con 10 puntos, a 11 unidades del único líder Olimpia.

San Lorenzo, por la primera victoria en el certamen

San Lorenzo necesita con urgente ganar por primera vez. El Rayadito de Julio César Cáceres es el único que no triunfó en el certamen: suma 2 puntos debido a 2 empates, el último ante Olimpia (1-1) en la ronda anterior. A causa de la mala campaña en el regreso a Primera División, está último con 2 puntos en la tabla de posiciones y con 0,222 en el promedio.

La formación de Sportivo Luqueño vs. San Lorenzo en la Primera División de Paraguay

Alfredo Aguilar; Alexis Villalba, Paul Riveros, Facundo Wiechniak, Álvaro Martínez; Óscar Ruiz, Ángel Benítez, Sebastián Quintana, Giovanni Bogado; Iván Maggi y Marcelo Ojeda.

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La formación de San Lorenzo vs. Sportivo Luqueño en la Primera División de Paraguay

Wilson Quiñónez; Leandro Esteche, Luis Cáceres, Mario López, Alexis Doldán, Carlos Meza; Tobías Jara, Bruno Piñatares, Aldo Quiñónez, Axel Galeano; Cristian Colmán.