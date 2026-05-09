El 12 de Junio de Villa Hayes asume el liderazgo exclusivo en la Intermedia

El marcador se rompió en el ocaso de la primera mitad tras un infortunio del portero local. Juan Flores intentó un despeje largo que resultó defectuoso, dejando el balón servido para Florencio Yudis en las inmediaciones del círculo central. El volante no dudó: avanzó con determinación hasta los tres cuartos de campo y desenfundó un potente derechazo que se coló pegado al poste, dejando sin opciones al guardameta.

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Pero lo mejor estaba por venir antes del descanso. En una acción de pura picardía y técnica individual, Diego Valdez detectó que Flores estaba adelantado mientras se acomodaba para un tiro libre desde la línea divisoria del campo de juego. Con una pegada excelsa, el “Mudo” Valdez envió una parábola perfecta que sobrevoló al arquero y se hundió en la red, firmando una de las joyas del campeonato.

En la etapa complementaria, el equipo de Villa Hayes no bajó la intensidad y logró estirar la brecha. La jugada nació de una incursión punzante de Ariel Recalde por el carril izquierdo; su centro encontró a Augusto Giménez, quien hizo gala de su potencia física al aguantar la embestida de Jorge Rodríguez. Con un pivoteo preciso, Giménez habilitó a Florencio Yudis, quien selló su doblete con un remate rasante y esquinado.

Sobre el epílogo, el “Potro” carapegüeño logró maquillar el resultado. Tras una recuperación rápida, Derlis Mereles envió un pase aéreo que dejó a Mílver Aquino en soledad; este definió con frialdad al palo del portero ante su desesperada salida, sentenciando el 3-1 definitivo.

Con este triunfo, el elenco comandado por Arturo Villasanti no solo frenó a un rival directo que acechaba la cúspide, sino que se apoderó del liderazgo exclusivo de la categoría, a la espera de lo que haga el domingo General Caballero de Juan León Mallorquín que si logra vencer a domicilio al Deportivo Capiatá, la cima volverá a ser compartida.

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Estadio: Municipal de Carapeguá. Árbitro: Mario Díaz de Vivar. Asistentes: Julio Aranda y Esteban Testta. Cuarto árbitro: Juan López.

Sportivo Carapeguá (1): Juan Flores; Denis Acosta (55’ Hugo Esquivel), Milver Aquino, Aldo Zárate (26’ Ulises González) y Ricardo Cardozo; Jorge Rodríguez, Derlis Orué, Juan Barrios (55’ Derlis Mereles) y Leonardo Galeano; Jorge Quintana y Ángelo Cabrera (55’ César Rolón). DT: Diego Palacios.

12 de Junio VH (3): Mario Ramírez; Matías Argüello, Ángel Arce, Axel Loncgarich y Édgar González; Gonzalo González (69’ Aldo Parra), Florencio Yudis (83’ Carlos Zárate), Diego Valdez y Luis Núñez (57’ Hernan Pérez); Augusto Giménez (69’ Daniel Fernández) y Ariel Recalde (57’ Víctor Penayo). DT: Arturo Villasanti.

Goles: 84’ Milver Aquino (SC); 43’ y 59’ Florencio Yudis Y 45’ Diego Valdez (12J). Amonestados: 79’ Derlis Mereles (SC); 66’ Ángel Arce (12J).

Datos proveídos por el Departamento de prensa de la Asociación Paraguaya de Fútbol