Santaní y Tacuary no se hicieron daño y siguen con sus discretas campañas

No hubo emociones a orillas del arroyo Tapiracuái. Deportivo Santaní y Tacuary FBC se pasaron la mano y firmaron un pálido empate 0-0 en un compromiso válido por la séptima ronda de la División Intermedia. A pesar de que el trámite ofreció múltiples ocasiones de gol frente a los arcos, la falta de efectividad y el apuro pasaron factura, dejando el marcador en blanco hasta el pitazo final.

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El resultado termina castigando la falta de audacia de ambos planteles, que siguen sumergidos en la irregularidad. En el campamento del “Buque”, el partido marcó el estreno en la dirección técnica de Braulio Armoa, quien intentó sacudir el avispero pero debió conformarse con una igualdad que mantiene a su equipo en una situación crítica.

Con este marcador, Tacuary se hunde en el último lugar de la tabla de posiciones con apenas 3 puntos, producto de tres empates y ninguna victoria en lo que va del certamen. Por su parte, la realidad de Deportivo Santaní no es mucho mejor: el Albinegro apenas llega a las 5 unidades en la clasificación, una cosecha muy pobre que se sustenta en un solo triunfo y dos igualdades.

Estadio: Juan José Vázquez. Árbitro: Marcos Galeano. Asistentes: Carlos Sánchez y Lucio García. Cuarto árbitro: Óscar Amarilla.

Deportivo Santaní (0): Gustavo Arévalos; Justo González, Martín Giménez, Fernando Arce y Richard Araújo; Richar Mendoza (80’ Aldo Villalba), Herminio Vera (80’ Junior Domínguez), Brahian Martínez (64’ Adrián Mereles) y Marcelo González (73’ Édgar Villalba); Juan Mereles (46’ Lenon Farías) y Arnaldo Zárate. DT: Julio Irrazábal.

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Tacuary FBC (0): Favio Marín; Junior Franco, Pulvio Aranda, Alan Bento y Lucas Cáceres; Pablo Segovia (46’ Leandro Canet), Felipe Ferro (80’ Alexis Aguilera), Marcos Benítez (56’ Yuneiker Ríos) y Gustavo De Lira; Matías Rodríguez (73’ Martín Núñez) y Santiago Salcedo (56’ Ricardo Britos). DT: Braulio Armoa.

Gol: No hubo. Amonestados: 42’ Martín Giménez y 90′+2′ Richard Araújo (DS); 7’ Alan Bento, 26’ Favio Marín, 67’ Matías Rodríguez y 90’+2’ Martín Núñez (T). Expulsado: 68′ Marcos Benítez, expulsado fuera del campo de juego (T).

Datos proveídos por el Departamento de Prensa de la Asociación Paraguaya de Fútbol