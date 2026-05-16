Guaireña y Resistencia, sin goles en Villarrica por la fecha 7

Guaireña y Resistencia no pasaron del empate por la fecha 7 de la División Intermedia 2026. Los dirigidos por César Castro y los conducidos por Florencio Villalba, respectivamente, igualaron 0-0 en el Parque del Guairá de Villarrica. El Albiceleste no aprovechó la superioridad numérica por la expulsión de Juan Torales, a los 46 minutos del primer tiempo, en el Triángulo Rojo.

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Los guaireños, que empataron por segundo encuentro consecutivo (1-1 con Sol de América en la ronda pasada), suman 9 puntos y ocupan el décimo lugar de la tabla de posiciones de la segunda categoría del fútbol paraguayo. Por su lado, los celestes, que solo ganaron uno (2-0 vs. Paraguarí AC) de los últimos cinco juegos, marchan décimo con 8 unidades.

División Intermedia 2026: ¿Cómo sigue la fecha 7?

La fecha 7 de la División Intermedia 2026 culmina el domingo 17 de mayo con dos encuentros matutinos. Paraguarí AC y Sportivo Carapeguá disputan el clásico del Departamento de Paraguarí en el Enrique Soler de Capiatá, mientras que General Caballero, que puede alcanzar nuevamente la punta, recibe a Sol de América en el Ka’arendy de Juan León Mallorquín. Ambos duelos, a las 10:00, hora de Paraguay.