Tembetary volvió a la victoria en el estreno de Sergio Orteman

Atlético Tembetary regresó a la victoria en la División Intermedia 2026. El Rojiverde cortó la racha de dos encuentros sin ganar al derrotar 2-0 a Encarnación FC en el Villa Alegre y en el estreno de Sergio Orteman, quien reemplazó a Luis Fernando Escobar. Diego Martínez y Jesús Cáceres anotaron los goles en la capital del Departamento de Itapúa.

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Tembetary aprovechó la superioridad numérica por la tempranera expulsión de Alan Centurión a los 8 minutos de la etapa inicial. Seis después, Martínez, quien vistió la camiseta de Resistencia y General Caballero de Juan León Mallorquín en la Primera División de Paraguay, convirtió de penal el 1-0 parcial. En la complementaria, Cáceres sentenció el resultado a los 76′.

Atlético Tembetary, a 3 unidades del puntero

Atlético Tembetary llegó a los 13 puntos y ocupa parcialmente el cuarto lugar de la tabla de posiciones, a solo 3 unidades del puntero 12 de Junio de Villa Hayes, que el viernes perdió 2-1 el clásico chaqueño contra Benjamín Aceval en el Facundo de León Fossati. Por su parte, Encarnación FC, dirigido por Julio Cabrera, continúa duodécimo con 7.

División Intermedia 2026: ¿Cómo sigue la fecha 7?

La fecha 7 de la División Intermedia 2026 culmina el domingo 17 de mayo con dos encuentros matutinos. Paraguarí AC y Sportivo Carapeguá disputan el clásico del Departamento de Paraguarí en el Enrique Soler de Capiatá, mientras que General Caballero, que puede alcanzar nuevamente la punta, recibe a Sol de América en el Ka’arendy de Juan León Mallorquín. Ambos duelos, a las 10:00, hora de Paraguay.