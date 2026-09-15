12 de Junio se prende arriba y Tacuary sigue complicado

12 de Junio de Villa Hayes cerró la fecha 24 de la División Intermedia con una victoria que le permite mantenerse en la pelea en la parte alta de la clasificación. El conjunto chaqueño se impuso 2-1 a Tacuary, en La Arboleda, y alcanzó los 48 puntos.

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El partido tuvo emociones y reacción de ambos lados. Héctor Lezcano adelantó al equipo de Villa Hayes, pero Martín Núñez estableció el empate transitorio para el conjunto de barrio Jara.

Cuando el encuentro parecía encaminarse hacia la igualdad, Héctor Herrera apareció para marcar el segundo tanto del 12 de Junio y darle los tres puntos al cuadro chaqueño.

Con este triunfo, el “12” suma 48 unidades en el clasificatorio, mientras que Tacuary permanece con 20 puntos, en una posición mucho más comprometida en la competencia.

La fecha 25 ya tiene programación para ambos. 12 de Junio de Villa Hayes recibirá a Independiente de Campo Grande, en el estadio Facundo De León Fossati, mientras que Tacuary visitará a Sportivo Carapeguá, en el Municipal de Carapeguá.

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Los dos encuentros se disputarán el domingo 20 de setiembre, desde las 10:00.

Síntesis

Tacuary FBC 1-12 de Junio VH 2

Estadio: Emiliano Ghezzi. Árbitro: Derlis Benítez. Asistentes: Carmelo Candia y Héctor Medina. Cuarto árbitro: José Armoa. VAR: Juan Gabriel Benítez. AVAR: Eduardo Cardozo.

Tacuary FBC: Dylan Bobadilla; Rodrigo González, Júnior Franco, Luiz Martínez y Rodney Pedrozo; Fernando Cabrera (33’ Pedro Arce), Felipe Ferro, Jesús Servín (90’ + 5’ Joshua Vera) y Nazaneno Palavecino (60’ Martín Núñez); Blas Díaz (60’ Néstor Bareiro) y Alexis Valdez. D.T.: Robert Pereira.

12 de Junio VH: Diego Aranda; Ángel Aquino, Natanael Samaniego, Axel Loncharich y Édgar González (66’ Matías Argüello); Héctor Lezcano, Gastón Pinedo, Ariel Recalde (46’ Florencio Yudis) y Luis Núñez (60’ Héctor Herrera); Cristhian Riveros (60’ Diego Valdez) y Daniel Fernández (81’ Augusto Giménez). D.T.: Arturo Villasanti.

Goles: 82’ Martín Núñez (T); 12’ Héctor Lezcano y 87’ Héctor Herrera (12J). Amonestados: 82’ Pedro Arce y 88’ Felipe Ferro (T); 55’ Luis Núñez y 81’ Gastón Pinedo (12J). Expulsado: 75’ Ricardo Britos (T).