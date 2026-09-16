Encarnación FC, con nueva conducción técnica

El político, abogado y deportista Joel Omar Maidana Vega, de 54 años, vuelve a ponerse el buzo para dirigir a Encarnación FC, del cual fue su primer entrenador en la División Intermedia.

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El nuevo conductor del Albirrojo del Itapúa no necesitará tiempo de adaptación con el plantel, ya que venía cumpliendo la función de mánager en la institución.

Maidana es rodeado en su staff de reconocidos profesionales de la zona, como Julio “Nito” Villalba, exfutbolista profesional que será el segundo entrenador, además de Julio Zayas, José Valleau y William Villalba.

Técnicamente, Joel Maidana será el quinto DT en planilla de Encarnación en este 2026, después de Héctor Marecos, Julio César Cabrera (interino), Germán Gamarra y Pablo Caballero.

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Encarnación se encuentra fuera de la zona de descenso, pero al borde de la línea roja, por lo que deberá puntuar para asegurar su continuidad en la segunda categoría de nuestro balompié, en la que compite desde el 2024.

El próximo lunes, el departamento del séptimo departamento en el torneo recibirá a Capiatá, en el estadio Villa Alegre, a las 19:00, en un choque clave para evadir el descenso. El solo hecho de ocupar la última posición en la competencia es un toque de atención para las autoridades, ya que las cosas no se hicieron bien.

La nómina de entrenadores en la corta historia de Encarnación la componen: Joel Maidana. Braulio Armoa, Julio Villalba, Héctor Marecos, Julio Cabrera y Pablo Caballero.