Cartelera definida de la antepenúltima ronda de la Intermedia

Dos partidos se desarrollarán esta tarde y dos se cumplirán este martes como cierre de la vigesimoséptima fecha de la División Intermedia, la segunda categoría de nuestro balompié.

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El capítulo 28 se abrirá el viernes 9 con dos enfrentamientos, continuará el sábado 10 con tres juegos simultáneos, seguirá el domingo 11 con otros dos choques en el mismo horario y se completará el lunes 12 con un cotejo.

Deportivo Santaní y General Caballero de Juan León Mallorquín están en la línea de ascenso a la máxima categoría, mientras que 3 de Noviembre, Tacuary y Fernando de la Mora se encuentra en la zona de descenso a la Primera B, el tercer nivel de nuestro balompié.