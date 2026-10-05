Fútbol de Intermedia
05 de octubre de 2026 a la - 15:04

Cartelera definida de la antepenúltima ronda de la Intermedia

Juan Ezequiel "Juanchi" Mereles y Édgar "Chucho" Villalba, figuras ofensivas del puntero Deportivo Santaní.
Juan Ezequiel "Juanchi" Mereles y Édgar "Chucho" Villalba, figuras ofensivas del puntero Deportivo Santaní.APF

La Asociación Paraguaya de Fútbol divulgó este lunes el programa de la 28ª fecha de la División Intermedia, la segunda categoría que otorga dos plazas al círculo privilegiado.

Por ABC Color
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Dos partidos se desarrollarán esta tarde y dos se cumplirán este martes como cierre de la vigesimoséptima fecha de la División Intermedia, la segunda categoría de nuestro balompié.

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El capítulo 28 se abrirá el viernes 9 con dos enfrentamientos, continuará el sábado 10 con tres juegos simultáneos, seguirá el domingo 11 con otros dos choques en el mismo horario y se completará el lunes 12 con un cotejo.

Programa de la vigesimoctava fecha (antepenúltima) de la División Intermedia.
Programa de la vigesimoctava fecha (antepenúltima) de la División Intermedia.
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Deportivo Santaní y General Caballero de Juan León Mallorquín están en la línea de ascenso a la máxima categoría, mientras que 3 de Noviembre, Tacuary y Fernando de la Mora se encuentra en la zona de descenso a la Primera B, el tercer nivel de nuestro balompié.

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