Escenarios modificados para la 28ª fecha de la División Intermedia

El vigesimoctavo capítulo (antepenúltimo) de la División Intermedia se abrirá este viernes y se extenderá hasta el próximo lunes.

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El primer cambio guarda relación con el partido entre Guaireña y Encarnación, marcado para el sábado, a las 10:00. En principio, este choque debía disputarse en el Municipal de Carapeguá, pero al final se desarrollará en el Parque del Guairá, en Villarrica.

El escenario de la capital del cuarto departamento introdujo mejoras requeridas por la Asociación Paraguaya de Fútbol, entre las cuales se destaca las plataformas para la puesta en vigencia del videoarbitraje (VAR).

Otra variante guarda relación con el enfrentamiento entre Deportivo Capiatá y Benjamín Aceval, fijado para el lunes, a las 19:30. Inicialmente, el cotejo fue marcado para el Gunther Vogel del Sportivo San Lorezo, pero al final se efectuará en el Erico Galeano, en el coliseo auriazul, tras ser completado el cuaderno de cargos.

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En realidad, al escenario capiateño solo le faltaban detalles, pues venía albergando juegos hasta de la máxima categoría.