Julio Irrazábal: campaña de Santaní y la evolución de las metas en el torneo

Además de ganar, el puntero deberá estar atento a lo que ocurra en simultáneo con el encuentro entre 12 de Junio de Villa Hayes y Resistencia. En la antesala de este trascendental compromiso, el director técnico del equipo, Julio Irrazábal, analizó en charla con el Cardinal Deportivo el momento cumbre que atraviesa el plantel y la identidad que los trajo hasta la cima.

La lucha directa con posibilidad de conseguir el regreso a Primera

Al referirse a cómo se define el ascenso al élite, el estratega destacó la particularidad de afrontar duelos directos en este tramo decisivo: “Coincidentemente, el campeonato se da con duelos directos. Ahora, de los tres que estamos allí peleando por los dos cupos, tanto nosotros con General, General después con 12 de Junio en la última fecha, parece que estaba todo escrito. En lo futbolístico, nosotros realmente, más allá de que son puntos trascendentales, son partidos por el ascenso. En nuestro caso, nosotros ganando tenemos asegurado el ascenso matemáticamente; no nos cambia absolutamente nada”.

Consultado sobre si especularán con el marcador debido a lo que está en juego, el ex lateral ratificó que mantendrán intacta la propuesta futbolística que los catapultó a la cima: “Nosotros tenemos una filosofía muy clara de cómo nos gusta que juegue nuestro equipo: lo hicimos en Capiatá el año pasado, lo hicimos de vuelta este año aquí, y esto no va a cambiar absolutamente nada la posición en la que estamos ni el partido trascendental que es. Al contrario, estamos convencidos de que nuestra forma es la que nos trajo aquí, y seguramente es la que va a hacer que logremos el objetivo, y no querer cambiar y después que eso al final no funcione”.

La intensidad como estandarte en la identidad de juego

El entrenador profundizó en la postura táctica que caracteriza al equipo dentro del campo de juego, sin importar la localía: “Ahora tenemos una forma muy clara de cómo encarar los partidos: queremos ser protagonistas, queremos presionar alto, queremos jugar con la posesión del balón. Muchas veces puede salir o no, pero si queremos ser un equipo intenso, un equipo que sale a jugar de la misma forma jugando de visitante o jugando de local, con la presión alta, tratar de jugar en campo rival”.

Haciendo un análisis del adversario al que enfrentarán este domingo, el DT no escatimó en elogios para General Caballero: “Nos enfrentamos a un gran equipo. Para mí es el mejor equipo del campeonato porque ellos vienen en posición de ascenso desde la primera fecha y se han mantenido allí hasta hoy día, y eso refleja que han tenido una regularidad muy buena en el campeonato. Nosotros venimos por ahí no comenzando tan bien este campeonato, fuimos remándola de muy atrás y nos encontramos siendo punteros del campeonato estas dos últimas fechas. Y no lo queremos soltar más”.

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El objetivo inicial: sumar puntos para complicar el promedio

Por último, el timonel albinegro rememoró los difíciles inicios de la campaña y cómo el panorama cambió radicalmente con trabajo: “Ellos tenían tres puntos cuando nosotros llegamos; creo que habían perdido tres y ganado uno. Después a nosotros tampoco nos arrancamos muy bien, perdimos de local el primer partido, después tuvimos dos empates, o sea, nosotros en ocho fechas teníamos cuatro puntos. Por supuesto que el objetivo en ese momento, cuando me llamaron y cuando hablé con el presidente, con el director deportivo, era tratar de lograr la mayor cantidad de puntos, dejar a Santaní posicionalmente en el promedio mucho mejor para el año que viene”.

Explicando cómo se gestó la levantada futbolística que los llevó a adueñarse de la cima de la tabla: “De a poco nos fuimos encontrando nosotros siendo un equipo muy regular ya a partir de la fecha 9 hasta que terminó la primera rueda, y después hemos arrancado bastante bien: hemos ganado los cinco partidos en la segunda rueda de seguido, y nos posicionó en una situación totalmente diferente que cuando llegamos. Ya notamos que podíamos por ahí pelear; siempre necesitamos que los de arriba vayan dejando puntos, y nosotros tratar de ser lo más regular posible. Al final lo hemos conseguido, y en esta fecha nos encontramos en la punta del campeonato y con la posibilidad de poder lograr un ascenso”.