Carapeguá vence de remontada a Sol de América

En Villa Elisa, Sol de América logró la ventaja, sufrió una tempranera expulsión y logró ampliar la diferencia, pero con mucho tiempo por delante, Sportivo Carapeguá dio vuelta la historia.
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El emocionante partido de la División Intermedia lo terminó ganando el Potro por 4-2, gracias a su capacidad de recuperación.
Los dos clubes están fuera de la pelea por los puestos de vanguardia y tampoco tienen problemas con el promedio.
Carapeguá se dispone a recibir a Resistencia en la penúltima fecha, en tanto que Sol de América visitará a Benjamín Aceval en suelo chaqueño.
Estadio: Luis Alfonso Giagni. Árbitro: Aldo Quiñónez. Asistentes: Cristóbal Alderete y Víctor Dávalos. Cuarto árbitro: César Avel Rolón. VAR: Zulma Quiñónez. AVAR: Milciades Saldívar.
Sol de América: Mathías Bordón; Alejandro Santos, Franco Ortellado, Juan Patiño (46’ Víctor Benítez) y Jorge Formigli; Gustavo Marecos (68’ Gustavo Manzur), Brahian Fernández, Axel Silva (18’ Jorge González) y Fernando Leguizamón; Gerardo Kovacs (68’ Jorge Benegas) y Julio Rivarola (68’ Alan Pereira). D.T.: Héctor Marecos.
Carapeguá: Bernardo Medina; Jorge Rodríguez, Angelo Cabrera, Denis Acosta y Ricardo Cardozo (78’ Éver Gaona); Fernando Delvalle (46’ Hugo González), Aldo Vera, Juan Barrios (27’ Matías Verdún) (65’ Lucas Delvalle) y Alfredo Cabrera; Leonardo Galeano (78’ Josías Bobadilla) y Milver Aquino. D.T.: Gustavo Cañete.
Goles: 7’ Gerardo Kovacs y 23’ Fernando Leguizamón (SA); 32’ Angelo Cabrera, de penal, 47’ Milver Aquino, 74’ Hugo González y 94’ Aldo Vera (SC). Amonestados: 33’ Fernando Delvalle, 51’ Alfredo Cabrera, 55’ Ricardo Cardozo y 91’ Milver Aquino (SC); 45’ Juan Patiño y 72’ Alejandro Santos (SA). Expulsado: 9’ Jorge Formigli (SA).