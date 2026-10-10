El “Toro” Paraguarí empuja al abismo a Tacuary

Para mantener sus posibilidades de permanencia en la División Intermedia, Tacuary debía ganar sus tres partidos que le quedan, pero el obstáculo de ese viernes fue insalvable, ya que Paraguarí lo derrotó por 4-2, en el barrio Vista Alegre de Asunción.

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Con paciencia, el Toro del noveno departamento fue marcando gradualmente la diferencia en el campo y tradujo su mejor desempeño en el marcador.

El Buque barriojarense, que hizo todo lo que estuvo a su alcance, se vio superado por la necesidad de sumar. Fue acumulando errores que terminaron siendo aprovechados por los rojos que confirmaron su espectacular levantada desde la llegada del entrenador luqueño Luis Fernando Escobar.

En la ronda siguiente, “Tacua” lidiará con Independiente de Campo Grande, en tanto que Paraguarí jugará con Fernando de la Mora.

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Estadio: Emiliano Ghezzi. Árbitro: Giancarlos Celestino Juliadoza. Asistentes: José Villagra y Marcelo Silva. Cuarto árbitro: Gedidías Zacarías. VAR: Carlos Paul Benítez. AVAR: Nancy Fernández.

Tacuary: Favio Marín; Rodrigo González, Junior Franco, Pablo Espinoza (73’ Jesús Asta) y Rodney Pedrozo; Fernando Cabrera (46’ Gustavo De Lira), Alexis Aguilera (46’ Jesús Servín), Felipe Ferro (63’ Néstor Salinas) y Pedro Arce; Blas Díaz (73’ Marcos Caballero) y Alcides Valdez. D.T.: Eumelio Palacios.

Paraguarí: Alcides Benítez; Richard Cabrera (82’ Alfredo Duarte), Víctor Benítez, Marcelo Garcete y Claudio Araújo; José Ayala Pacheco (80’ Darío Bordón), Guillermo Ayala, Esteban Maidana (82’ Tobías Villalba) y José Godoy (90’ Isaías Jara); Roland Escobar (80’ Óscar Cabrera) y Víctor Velazco. D.T.: Luis Fernando Escobar.

Goles: 37’ José Ayala Pacheco, 50’ Roland Escobar, 79’ y 87’ Víctor Velazco, el primero de penal (P); 84’ Marcelo Garcete, en contra y 93’ Néstor Salinas (T). Amonestados: 1’ Esteban Maidana, 26’ Richard Cabrera y 29’ Luis Fernando Escobar -DT- (P); 42’ Fernando Cabrera, 45’ Alexis Aguilera y 78’ Marcos Caballero (T). Expulsado: 78’ Rodrigo González (T).