Fútbol de Intermedia
10 de octubre de 2026 a la - 08:55

Triple propuesta matinal sabatina por la División Intermedia

El Parque del Guairá alberga el partido entre Guaireña y Encarnación.
El Parque del Guairá alberga el partido entre Guaireña y Encarnación.Redes Sociales

Este sábado se disputan tres partidos correspondientes a la antepenúltima fecha (28ª) de la División Intermedia, a las 10:00. El objetivo es evitar el descenso de categoría.

Por ABC Color
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Valiosos puntos en juego en la jornada sabatina de la División Intermedia, con clubes que se encuentran bajo amenaza del descenso.

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Choques directos por la permanencia entre Guaireña y Encarnación, por un lado, y 3 de Noviembre y Fernando de la Mora, por el otro.

La imperdible cartelera sabatina

Guaireña FC vs. Encarnación FC

Estadio: Parque del Guairá.

Horario: 10:00.

Árbitro: Blas Antonio Romero.

Asistentes: Luis Onieva y Aníbal Esteche.

Cuarto árbitro: Marcos Galeano.

VAR: Édgar Galeano.

AVAR: Héctor Balbuena.

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3 de Noviembre vs. Fernando de la Mora

Estadio: Facundo Deleón Fossatti.

Horario: 10:00.

Árbitro: Álvaro Giménez.

Asistentes: Carmelo Candia y Félix Cantero.

Cuarto árbitro: Dionicio Cristaldo.

VAR: José Natanael Méndez.

AVAR: José Cuevas.

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Independiente CG vs. Atlético Tembetary

Estadio: Ricardo Grégor.

Horario: 10:00.

Árbitro: José Rodrigo Armoa.

Asistentes: Félix Arzamendia y Armindo Rojas.

Cuarto árbitro: Nelson Palma.

VAR: Derlis López.

AVAR: Christian Sosa.