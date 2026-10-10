Triple propuesta matinal sabatina por la División Intermedia

Valiosos puntos en juego en la jornada sabatina de la División Intermedia, con clubes que se encuentran bajo amenaza del descenso.
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Choques directos por la permanencia entre Guaireña y Encarnación, por un lado, y 3 de Noviembre y Fernando de la Mora, por el otro.
La imperdible cartelera sabatina
Guaireña FC vs. Encarnación FC
Estadio: Parque del Guairá.
Horario: 10:00.
Árbitro: Blas Antonio Romero.
Asistentes: Luis Onieva y Aníbal Esteche.
Cuarto árbitro: Marcos Galeano.
VAR: Édgar Galeano.
AVAR: Héctor Balbuena.
3 de Noviembre vs. Fernando de la Mora
Estadio: Facundo Deleón Fossatti.
Horario: 10:00.
Árbitro: Álvaro Giménez.
Asistentes: Carmelo Candia y Félix Cantero.
Cuarto árbitro: Dionicio Cristaldo.
VAR: José Natanael Méndez.
AVAR: José Cuevas.
Independiente CG vs. Atlético Tembetary
Estadio: Ricardo Grégor.
Horario: 10:00.
Árbitro: José Rodrigo Armoa.
Asistentes: Félix Arzamendia y Armindo Rojas.
Cuarto árbitro: Nelson Palma.
VAR: Derlis López.
AVAR: Christian Sosa.