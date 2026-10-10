Guaireña salva la temporada y complica a Encarnación

Un triunfo estratégico fue el que consiguió Guaireña FC contra Encarnación FC 1-0, por la antepenúltima fecha (28ª) de la División Intermedia, la segunda categoría de la Asociación Paraguaya de Fútbol.

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Hugo Marcelo Ovelar tuvo un debut triunfal como conductor del conjunto albiceleste, que inició el año bajo la orientación de Marciano Rolando Chilavert y luego pasó por manos de César Castro, Carlos Duarte y Juan Daniel Cáceres.

El tempranero tanto de Alejandro Arce, concretado al minuto 7, fue más que suficiente para la victoria de Guaireña, que si bien salva la temporada con la continuidad en el circuito, en el 2027 deberá mejorar su imagen para pelear por objetivos superiores, como el ascenso.

Duro golpe para Encarnación, que tuvo un penal y lo no pudo concretar. Es otro club que demostró inestabilidad y que cerrará el ciclo igualmente con cinco entrenadores al frente de su plantilla, Héctor Marecos, Julio César Cabrera, Germán Gamarra, Pablo Caballero y Joel Maidana.

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Estadio: Parque del Guairá. Árbitro: Blas Antonio Romero. Asistentes: Luis Onieva y Aníbal Esteche. Cuarto árbitro: Marcos Galeano. VAR: Édgar Galeano. AVAR: Héctor Balbuena.

Guaireña FC: Alejandro Machuca; Marcos Andino (72’ Ivo Parzajuk), Hugo Portillo, Juan Balbuena y Elías Brítez (46’ Esteban Samudio); Édgar González, Rosalino Toledo (72’ Erwin Quintana), Jorge Mendoza y Alejandro Arce (59’ Cristian Paredes); Juan Heinze (72’ Antonio Marín) y Jeferson Torales. D.T.: Hugo Marcelo Ovelar.

Encarnación FC: José Aquino Allende; Rodrigo Jara (71’ Wildo Alonso), Ismael Benegas, Walter Benítez (71’ José Verdún) y Éver Cáceres; Mathías Schabus, Édgar Ferreira, Alberto Mongelos (61’ Fernando Viveros) y Jorge Pineda; Enrique Balbuena y Derlis Ortiz. D.T.: Joel Maidana.

Gol: 7’ Alejandro Arce (G). Incidencia: 28’ Alejandro Machuca (G) le tapó un penal a Mathías Schabus. Amonestados: 27’ Elías Brítez y 63’ Juan Heinze (G); 61’ Walter Benítez (E).