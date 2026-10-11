Ka’arendy alberga “el partido del año” de la División Intermedia

El segundo de la División Intermedia recibe al primero. Literalmente se enfrentan los mejores del momento. General Caballero de Juan León Mallorquín y Deportivo Santaní medirán fuerzas a partir de las 10:00, en el estadio Ka’arendy. Si ganan los sampedranos, ascenderán a Primera, en la que compitieron durante tres temporadas.

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Este puede ser definido como “el dueño del año” de la temporada del segundo nivel de nuestro fútbol. El Rojo mallorquino está obligado a ganar para pasar al frente de las posiciones y desplazar al Albinegro santaniano que hasta hace poco no figuraba en el mapa de la parte alta de la clasificación y que en esta misma jornada puede ser club de Primera, en caso de ganar, con el mérito de haber experimentado una sensacional remontada en el torneo.

En forma simultánea jugarán en Asunción Resistencia y 12 de Junio de Villa Hayes, que comandó gran parte del certamen y que ahora está tercero, sin margen de error. El León debe ganar para seguir en la pelea en el campeonato al que le quedarán dos rondas.

El ascenso anticipado de Santaní en caso de triunfo se dará en función a que en la última fecha jugarán General Caballero y 12 de Junio, que indefectiblemente se quitarán puntos.

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La División Intermedia consta de 30 rondas, tras las cuales los dos clubes de mayor puntaje ascenderán al círculo privilegiado y los tres últimos del promedio descenderán a la Primera División B, o eventualmente al Nacional B de la Unión del Fútbol del Interior (UFI).

La cartelera dominical

General Caballero JLM vs. Deportivo Santaní

Estadio: Ka’arendy.

Horario: 10:00.

Árbitro: David Ojeda.

Asistentes: Roberto Cañete y Jeremías Cohene.

Cuarto árbitro: Samuel Morales.

VAR: Mario Díaz de Vivar.

AVAR: José Cuevas.

Resistencia vs. 12 de Junio

Estadio: Emiliano Ghezzi.

Horario: 10:00.

Árbitro: Juan Eduardo López.

Asistentes: Guido Miranda y Derlys González.

Cuarto árbitro: Nelson Palma.

VAR: Carlos Figueredo.

AVAR: Eduardo Britos.