Resistencia le puso un freno casi definitivo al 12 de Junio

Después de ser puntero de la División Intermedia, el 12 de Junio de Villa Hayes está a punto de quedarse con las manos vacías por segundo año consecutivo. Para mantener sus posibilidades intactas de ascenso, el León chaqueño debía ganarle a Resistencia que ya no pelea por nada y falló.

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Fue empate de 1-1 en el barrio Vista Alegre de Asunción, donde ofició de local el Triángulo rojo, en el estadio del Fernando de la Mora.

El conjunto del Bajo Chaco logró ponerse al frente en el marcador, pero no fue capaz de conservar la ventaja, que la perdió minutos después de haber anotado.

“Resi” aguó todos los planes de un “12” que una vez más falló con sus “refuerzos” para la segunda ronda y que al momento de cambiar de timón no tuvo la mejor elección, ya que contrató a Felipe Giménez en sustitución de Arturo Villasantti, después de los malos pasos en la temporada de “Felipep” por Nacional y Rubio Ñu.

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Estadio: Emiliano Ghezzi. Árbitro: Juan Eduardo López. Asistentes: Guido Miranda y Derlys González. Cuarto árbitro: Nelson Palma. VAR: Eduardo Britos. AVAR: Carlos Figueredo.

Resistencia: Juan López; Nolberto Báez, Gustavo Villamayor, Gonzalo Medina y Juan Torales; Alexis Delgado, Brandon Barbas (67’ Kevin Benites) y Stevens Gómez; Aníbal Vega (66’ Jonathan Gómez), Patrocinio Alvarenga (83’ Edsson Riveros) y David Fleitas (66’ Fernando Ruiz Díaz). D.T.: Ángel Martínez.

12 de Junio: Alfredo Aguilar; Matías Argüello (79’ Ángel Aquino), Natanael Samaniego, Ángel Arce y Édgar González; Luis Núñez (59’ Anderson Leguizamón), Diego Valdez, Gastón Pinedo y Hernán Pérez (79’ Héctor Herrera); Augusto Giménez (59’ Florencio Yudis) y Daniel Fernández. D.T.: Felipe Giménez.

Goles: 55’ Daniel Fernández (12J) y 60’ Juan Torales (R). Amonestados: 15’ Hernán Pérez (12J); 44’ Gonzalo Medina, 56’ Gustavo Villamayor, 61’ Stevens Gómez, 88’ Jonathan Gómez y 95′ Juan Torales (R).