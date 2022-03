El gesto de Diego Godín para con Junior Alonso en el Atlético Mineiro

Cuando Junior Alonso dejó el Atlético Mineiro hace dos meses, Diego Godín reforzó el equipo y utilizó el número que vestía en ese entonces el paraguayo, capitán del Galo. Ahora, tras el regreso del defensa albirrojo, el uruguayo tuvo un gran gesto.

🇵🇾 @junior_alonso4 🤝 @diegogodin 🇺🇾



O Xerife comentou sobre a relação de respeito com El Faraón. Que seja coroada com muitos títulos!



🎥 Acompanhe ao vivo na @TVGalo: https://t.co/7YHTgimuUZ pic.twitter.com/35VKWYz4oK — Atlético 😷 (@Atletico) March 16, 2022

Junior Alonso agradeció a Diego Godín por cederle el dorsal. “Quiero hacer un reconocimiento a Godín por lo que ha hecho. Me habló cuando llegó al Atlético, me dijo que iba a utilizar la camiseta número 3. Eso me llenó de orgullo, sabemos de su experiencia y demuestra su humildad y que es buena persona”, comentó.

“Ahora cuando llegué, él me habló de nuevo, me dijo que podía tomar de nuevo la camiseta número 3, que él no tenía problemas. Entonces quiero hacer este reconocimiento para él”, resaltó.

Muy orgulloso y feliz de ser un #Galo más!! Gracias al @Atletico por la confianza y a la Massa por sus muestras de cariño. Con muchas ganas de trabajar y entregarme al máximo!!! 🐔🇺🇾 pic.twitter.com/HUxDeqENHq — Diego Godín (@diegogodin) January 21, 2022

En enero de este año, Junior Alonso se despidió del Atlético Mineiro y fue vendido al Krasnodar ruso y la entidad de Brasil contrató a Diego Godín. Debido a la situación bélica que afecta a Rusia y Ucrania, el paraguayo y el Krasnodar suspendieron el contrato y retornó al Galo, donde será compañero del experimentado zaguero uruguayo.