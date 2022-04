El padre de Robert Rojas: “Fue un patadazo de esos duros”

Robert Rojas sufrió una estremecedora lesión: fractura de tibia y peroné. El defensor recibió una patada de Aldair Rodríguez, quien después del partido fue hasta el hotel de River Plate para visitar al lateral. “He venido aquí a dar la cara y disculparme con él y su familia”, expresó el peruano, compañero de Édgar Benítez en el Alianza Lima.

Lea más: La dura lesión de Robert Rojas: fractura de tibia y peroné

Ya en la madrugada de este jueves, Nicolás Rojas, padre del jugador, reveló que conversó con Robert y expresó que el ex Guaraní mencionó que “estoy tranquilo ya, no hay nada que hacer”. “Hablé con mi hijo y me dijo que fue un patadazo de esos duros (…) Robert me dijo que ya pasó lo que pasó: ‘Estoy tranquilo ya, no hay nada que hacer. Tranquilízate nomás’”, comentó.

Lea más: Habló Aldair Rodríguez, el futbolista que fracturó a Robert Rojas

En conversación con el Mitre Deportivo de Radio Mitre, Rojas padre agregó que no podía dormir y que seguí aguardando otro llamado del hijo. “Estoy en el patio, no me puedo dormir. No puede pisar pero no sabemos mucho más todavía. Estamos esperando que nos vuelva a llamar”, añadió el concepcionero. El diestro retornará con el plantel y será operado en Buenos Aires.

Lea más: ¿Qué dijo Marcelo Gallardo por la fractura de Robert Rojas?

“No me pierdo ni un partido de River. Cuando vi esa patada... pero me empecé a preocupar cuando el relator contó que estaba llorando, que tenía lágrimas. Nunca tuvo una lesión así. Ojalá se recupere pronto para que continúe jugando”, finalizó don Rojas, quien hasta entonces, todavía no tenía el diagnóstico oficial de la dolencia de Robert.