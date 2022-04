Robert Rojas será operado en Argentina en los próximos días

River Plate confirmó la lesión de Robert Rojas: fractura de tibia y peroné. El Millonario había trasladado al futbolista a un centro asistencial en la capital peruana para realizar estudios con el fin de conocer la gravedad de la dolencia. Horas después, el defensor retornó al hotel, donde el plantel pasó la noche antes de volar hacia Argentina después del triunfo 1-0 sobre Alianza Lima.

“Robert Rojas sufrió una fractura de tibia y peroné. Regresará a Buenos Aires junto a la delegación y será intervenido quirúrgicamente en los próximos días”, fue el comunicado del club en las redes sociales. Rojas viajará este jueves con el resto de la delegación y sería operado el sábado, en Buenos Aires, para luego iniciar el largo proceso de recuperación.

“Hablé con mi hijo y me dijo que fue un patadazo de esos duros (…) Robert me dijo que ya pasó lo que pasó: ‘Estoy tranquilo ya, no hay nada que hacer. Tranquilízate nomás’”, comentó Nicolás Rojas, padre del lateral derecho. “La lesión de Robert, posiblemente sea el trago amargo que nos queda”, expresó, por su parte, el entrenador Marcelo Gallardo.

Hasta el sitio en el que estaba alojado el equipo argentino, llegó Aldair Rodríguez, responsable de la infracción, para visitar a Rojas y pedir disculpas. “Lastimosamente son cosas que pueden pasar en el fútbol, estamos expuestos a estos y por eso he venido aquí a dar la cara y disculparme con él y su familia, que seguramente están muy preocupados por la situación”, señaló.

