“Gracias a Dios la complicación cardíaca ha sido solo un susto”

Robert Rojas sufrió una fractura de tibia y peroné el 6 de abril. Desde entonces, el paraguayo está en el proceso de recuperación, no solo de la operación sino que también del susto que generó un espasmo coronario después de la operación. El lunes, el defensor habló por primera vez desde la intervención quirúrgica y el problema cardíaco que sufrió.

“Gracias a Dios la complicación cardíaca fue solo un susto. Después me hice los estudios y salió todo mejor”, expresó el ex Guaraní a DIRECTV. “Es la primera vez que me lesiono así de mal jugando como profesional y mi familia me acompañó en todo momento; mi señora, mi hermano que vino y se quedó un mes conmigo”, agregó el zaguero.

Rojas no solo quedó fuera del resto de la fase de grupos de la Copa Libertadores y de la Copa de la Liga Profesional de Argentina que conquistó Boca Juniors, sino que también de los partidos amistosos de la selección paraguaya en Asia (Japón y Corea del Sur) y la serie de octavos de final del certamen continental, en la que el Millonario medirá a Vélez Sarsfield.