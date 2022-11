Manchester United castigaría a Cristiano con millonaria multa

Manchester United anunció que “evaluará su respuesta” al astro Cristiano Ronaldo, quien en una entrevista aseguró sentirse “traicionado” por el DT Erik Ten Hag y por la conducción de los Diablos Rojos.

Lea más: Cristiano Ronaldo entrena con la selección lusa en plena polémica con su club

“Manchester United toma nota de la cobertura mediática relativa a una entrevista de Cristiano Ronaldo. El club evaluará su respuesta después de que establezcan todos los hechos”, se lee en un comunicado.

Según medios británicos, las autoridades del club ya se están asesorando con abogados para sancionarlo económicamente. Daily Star aseguró que la multa ascendería al millón de libras esterlinas (unos 1.5 millones de euros). Esta cifra representaría unas dos semanas de salario de CR7.

Ten Hagh informó que Cristiano Ronaldo fue excluido por “enfermedad” de los partidos que Manchester United ganó por 4-2 al Aston Villa por la Copa de la Liga inglesa y por 2-1 al Fullham por la Premier League.

Sin embargo, el delantero de 37 años sorprendió al asegurar en un reportaje difundido en la víspera que se sintió “traicionado” por Ten Hag, con quien ya protagonizó diversas polémicas desde su arribo al inicio de esta temporada.

“Sí, me siento traicionado, siento que algunas personas no me quieren aquí, no sólo este año, también el año pasado”, completó Cristiano Ronaldo, multado primero por Ten Hag por abandonar el estadio antes del final de un amistoso contra Rayo Vallecano.

La tensión con Ten Hag aumentó con la separación del plantel durante unos días luego que Cristiano Ronaldo abandonara el estadio de Old Trafford antes del final del partido contra Tottenham por la Premier League.

“No lo respeto porque él no muestra respeto por mí. Si no me tienes respeto, nunca te tendré respeto. Me han convertido en la oveja negra”, aseguró Cristiano Ronaldo sobre el ex entrenador del Ajax.