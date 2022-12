Godín: “Nos sentimos robados”

“No me gusta, pero tenemos que hablar de incidencias de arbitrajes que fueron claras. No podemos no decir que hoy nos sentimos robados por dos penales que fueron claros y ni siquiera los revisó”, se lamentó el zaguero uruguayo Diego Godín sobre el arbitraje del alemán Daniel Siebert, a quien reclamó la no sanción de dos penales para Uruguay en el partido ante Ghana.

* Luis Suárez: “Se están cobrando cosas increíbles en este Mundial, y está la FIFA de nuevo. Te preguntas ¿Por qué siempre tiene que ser contra Uruguay?”.

* Edinson Cavani, en el momento en que se retiraba del campo de juego, no escondió su disconformidad con el VAR por negarle un penal y derribó el monitor del Videoarbitraje al piso de un golpe.