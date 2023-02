Guardiola: “Quiero quedarme en el City más que nunca”

Si la comisión independiente que investiga el caso lo declarase culpable, el City podría enfrentarse a una deducción de puntos o incluso al descenso de la división de honor inglesa, por las infracciones presuntamente cometidas entre las temporadas 2009/10 y 2017/18.

Lea más: El jugador amputado Oleksy, Richarlison y Payet finalistas premio Puskas

Guardiola dijo anteriormente que se marcharía si se enterase de que el City le había mentido sobre las acusaciones de que habían infringido las reglas del ‘fair-play’ financiero (FFP) . Sin embargo, el técnico español, que ganó cuatro títulos de la Premier League en los últimos cinco años, dijo que piensa que este caso terminará igual que la anterior acusación de la UEFA.

“No me voy, eso te lo puedo asegurar. Quiero quedarme más que nunca. Después de muchos, muchos años en la Premier League, no me quiero ir " , dijo Guardiola en rueda de prensa.

Guardiola renovó en noviembre su contrato con el City, ampliando su acuerdo hasta el verano de 2025

Cartelera de la Premier League

El derbi entre el Liverpool y el Everton, una de las importantes citas de la temporada de la Premier League, cerrará la 23ª jornada el lunes en lo que parece será un encuentro menos desequilibrado que de costumbre.

La jornada comenzará con otro “derbi del miedo” , con el enfrentamiento entre el Chelsea, triste 9º, y el West Ham (17º) el sábado. El líder Arsenal se medirá el sábado al Brentford (7º) , uno de los equipos más en forma del momento. Los de Mikel Arteta esperan aumentar su ventaja sobre el Manchester City, que recibe al Aston Villa (11º) el domingo.

La lucha por clasificarse para la Champions League está en pleno juego entre el Manchester United (3º) , que visitará al Leeds (16º) el domingo, el Tottenham (5º) que se enfrentará al Leicester (14º) , y el Newcastle de Miguel Almirón (4º) que se desplazará a Bournemouth (19º) .

* Programa de la 23ª jornada: Hoy: 09:30 West Ham - Chelsea; 12:00 Arsenal - Brentford (ESPN); 12:00 Fulham-Nottingham; 12:00 Leicester-Tottenham; 12:00 Crystal Palace-Brighton; 12:00 Southampton-Wolverhampton; 14:30 Bournemouth -Newcastle (ESPN2).

Domingo: 11:00 Leeds-Manchester United (ESPN); 13:30 Manchester City-Aston Villa (ESPN). Lunes: 17:00 Liverpool - Everton (ESPN).

* Posiciones: Arsenal 50, Manchester City 45, Manchester United 43, Newcastle 40, Tottenham 39, Brighton 34, Brentford 33, Fulham 32, Chelsea 30, Liverpool 29.