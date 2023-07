Los clubes de Primera División que preguntaron por Alex Arce

Alex Arce atraviesa un extraordinario momento en Argentina. El ex delantero de Sportivo Ameliano suma 20 goles en 20 partidos jugados con Independiente Rivadavia de Mendoza, que lidera el Grupo B de la Primera Nacional, la segunda categoría, y pelea por el ascenso en la Primera División. El atacante es el goleador del equipo y del campeonato.

La racha goleadora de Arce, que tiene 7 tantos más que el segundo máximo artillero, Lucas González, ya atrapó el interés de varios clubes, entre los que aparecen dos de la Liga Profesional: Estudiantes de La Plata e Independiente de Avellaneda, reveló este martes el portal Mercado de Pases, dedicado a los traspasos en todas las categorías del fútbol argentino.

Alex Arce tiene una cláusula de US$ 3.000.000

“Exclusivo. Varios clubes consultaron por Alex Arce, goleador de la Primera Nacional con 20 tantos, entre ellos #EDLP e #Independiente. Su cláusula de salida es de U$S 3.000.000. Independiente Rivadavia quiere retenerlo a toda costa hasta fin de año”, informó el medio, detallando que la cláusula de salida de Arce, quien tiene vínculo hasta fin de año, es de US$ 3.000.000.

“Cuando llegué me costó mucho, me costaban los viajes largos, pero ya me acostumbré. El viaje más largo que me tocó hacer fue el de Chaco Forever, hicimos veintitrés horas en micro”, contó Arce, hace días, a ABC Cardinal. “Cuando salí de Cerro y estaba jugando en ligas, pensé en dejar el fútbol. Gracias a Dios ahora estoy acá y estoy pasando por un buen momento”, añadió.