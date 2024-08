Ramón Sosa: comunicado de Talleres y a disposición vs. River

Talleres y Nottingham Forest habían acordado verbalmente el traspaso de Ramón Sosa, pero cuando el club de la Premier League envió los documentos de la operación, habían cambiando los términos y la institución de Córdoba rechazó la oferta. En consecuencia, la partida del futbolista paraguayo a Inglaterra quedó descartada, por el momento.

Debido a la frustrada transferencia, la T comunicó públicamente que Sosa vuelve a entrar en los planes del entrenador ex jugador de Olimpia, Walter Ribonetto. Aunque regresa al plantel principal, la venta del atacante de la selección de Paraguay no está descartada ya que el mercado de pases internacional continúa abierto hasta fin de mes.

Ramón Sosa, “a disposición del técnico”

“Informamos que nuestro jugador Ramón Sosa vuelve a estar a disposición del cuerpo técnico al no haberse llegado a un acuerdo de transferencia. Luego de su sobresaliente desempeño y la convocatoria a la selección de su país, llegaron consultas de varias instituciones extranjeras”, contó la entidad cordobesa en el texto publicado en redes sociales.

“Ramón expresó su deseo de cuidarse y de continuar su crecimiento profesional en otra Liga y el club accedió acompañar esa posibilidad iniciando conversaciones. En este marco, se dispuso un programa de entrenamiento diferenciado del resto del grupo”, reveló Talleres sobre Sosa, quien posterior a la Copa América 2024, regresó al club y activó al margen de la plantilla.

Ramón Sosa eligió el Nottingham Forest

“Considerando varias opciones, las conversaciones avanzaron con la institución que el jugador expresó que era de su preferencia y aún resignando algunas condiciones iniciales no se llegó a un acuerdo Avanzadas las conversaciones se puso un plazo máximo para completar la negociación y no seguir dilatando la situación que, de no resolverse, nos perjudica gravemente a todos”, aclaró.

“Atento a la jerarquía de Ramón, la importancia para el equipo y el respeto a los intereses del club, Sosa queda nuevamente a disposición del cuerpo técnico, aún sabiendo que todavía resta un mes con la ventana de transferencias abierta para analizar otras posibilidades en beneficio de todas las partes”, finalizó la T.

Ramón Sosa, disponible ante River Plate

De esta manera, Ramón Sosa está a disposición del técnico para afrontar la próxima semana los octavos de final de la Copa Libertadores 2024. Talleres enfrentará al River Plate de Adam Bareiro, que está semana presentó la vuelta de Marcelo Gallardo. El partido de ida será miércoles 14 de agosto, a las 20:30, en el estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba.