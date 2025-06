Hugo Rodallega: del llanto por la lesión al épico gol del título

Hugo Rodallega es tendencia en todo el mundo y un ídolo en Independiente Santa Fe después de convertir un gol épico que significó un título. El atacante de 39 años sufrió una lesión muscular y rompió en llanto en plena final de vuelta del torneo Apertura 2025 de Colombia. Poco después y ‘en una pierna’, fue autor del 2-1 sobre el DIM para la consagración de los Cardenales.

Lea más: Mundial de Clubes 2025: Dónde ver en vivo los partidos de hoy

A los 77 minutos, la transmisión muestra a Rodallega llorando. Tanto sus compañeros como los rivales animaron al jugador que decidió permanecer en el campo por más tiempo. Luego de unos segundos, ocurrió el milagro. Tras un saque de portería y una descarga de cabeza, el experimentado jugador recibió la pelota en campo rival y asistió al ex Olimpia Edward López.

🤩🦁⚽¡Hugo Rodallega un ejemplo de que debes luchar por tus sueños a pesar de las dificultades! ¡El delantero de Santa Fe pasó del llanto por la frustración de sufrir una lesión a la alegría de anotar el gol de título! #SantaFeCampeón pic.twitter.com/WyxCO1Hngs — Win Sports (@WinSportsTV) June 30, 2025

Hugo Rodallega y el gol “en una pierna”

A pesar del dolor, Rodallega fue al área a buscar el centro y encontró el pase de López para definir colocado y anotar el tanto para el triunfo. El futbolista que estuvo muy cerca de vestir la camiseta del Decano en 2019 fue a celebrar saltando sobre la pierna izquierda mientras presionaba el aductor derecho. A los 83′, el técnico Jorge Bava, ex Libertad, cambió al ex Wigan.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"De aquí me sacan, es cuando yo diga (Risas). Es momento de celebrar, tengo que hacerme una cirugía en el tabique y no dijimos nada porque quería jugar la final, que la gente de Santa Fe celebre": Hugo Rodallega, jugador de Santa Fe. #SantaFeCampeón 🏆🌟🔥🔴🦁 pic.twitter.com/PL652rN1OI — Win Sports (@WinSportsTV) June 30, 2025

“Desde el calentamiento ya sentía algo”

“Yo desde el calentamiento ya sentía algo en el aductor. Le dije al doctor y la idea era no jugar, pero yo dije que no me salgo y voy hasta el final. Dije que aquí me sacan cuando yo diga como si yo mandara. Ahora es momento de celebrar”, expresó Hugo Rodallega a Win Sports. Gracias al gol del cafetero, Independiente Santa Fe cortó una racha de 9 años sin ganar la Liga.