Omar Alderete llegó a Inglaterra para firmar con Sunderland

Omar Alderete llegó este lunes en un vuelo privado a Inglaterra para oficializar el traspaso al Sunderland de la Premier League. El club inglés llegó a un acuerdo con el Getafe de España y adquiere los derechos del futbolista paraguayo por € 10.000.000 (más € 1.000.000 en variables). Por su lado, el ex Cerro Porteño firma hasta junio de 2029 (cuatro temporadas).

Alderete realiza hoy la revisión médica para luego firmar el vínculo con los Gatos Negros, que regresaron a la máxima categoría después de 8 años. La contratación del defensor de la selección de Paraguay es una semana del comienzo del torneo más competitivo del mundo: el nuevo equipo del zaguero guaraní debuta el sábado 16, a las 11:00, de local frente al West Ham.

La llegada de Omar Alderete al Sunderland

Sunderland, octavo club de Omar Alderete

El Sunderland, fundado el17 de octubre de 1879 y dirigido actualmente por el francés Régis Le Bris, será el octavo equipo en la carrera deOmar Alderete. Canterano de Cerro Porteño, debutando en 2016, también vistió las camisetas de Gimnasia y Esgrima La Plata y Huracán deArgentina;Basel de Suiza, Hertha Berlín deAlemania y, Valencia yGetafe de España.