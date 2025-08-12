Omar Alderete ya está en Reino Unido tras acuerdo con Sunderland

Omar Alderete ya está en Reino Unido .La negociación entre Sunderland y Getafe se cerró después de semanas de diálogo, en las que el equipo inglés buscó reforzar su defensa para la próxima temporada. Alderete, con experiencia en la liga española, llega con la expectativa de aportar solidez y velocidad en la zaga del Sunderland.

Lea más: Omar Alderete jugará en el Sunderland de la Premier League

El video publicado en redes sociales se viralizó rápidamente entre hinchas y seguidores del paraguayo, quienes celebran su llegada como un refuerzo clave.

La presencia de Alderete en Sunderland apunta a consolidar un equipo competitivo y dar un salto de calidad en el Championship inglés.