Omar Alderete ya está en Reino Unido tras acuerdo con Sunderland

El defensor paraguayo Omar Alderete llegó a Reino Unido luego de que Sunderland y Getafe acordaran su incorporación, según confirmaron ambos clubes. El arribo del futbolista fue compartido en redes sociales, donde se difundió un video que muestra a Alderete llegando y siendo recibido en la ciudad inglesa.

Por Carolina Sales
11 de agosto de 2025 - 09:51

Omar Alderete ya está en Reino Unido .La negociación entre Sunderland y Getafe se cerró después de semanas de diálogo, en las que el equipo inglés buscó reforzar su defensa para la próxima temporada. Alderete, con experiencia en la liga española, llega con la expectativa de aportar solidez y velocidad en la zaga del Sunderland.

El video publicado en redes sociales se viralizó rápidamente entre hinchas y seguidores del paraguayo, quienes celebran su llegada como un refuerzo clave.

La presencia de Alderete en Sunderland apunta a consolidar un equipo competitivo y dar un salto de calidad en el Championship inglés.

