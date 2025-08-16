Cádiz cede a Chris Ramos al Botafogo con opción de compra

Ramos, de 28 años y que viajó hace unos días a Brasil para cerrar su contrato, comenzó su carrera profesional en el San Fernando, en la extinta Segunda B, desde donde dio el salto al Valladolid, con el que jugó seis partidos en Segunda División, además de uno en Primera.

Después de un paso por el filial del Sevilla y otro por el Badajoz, Ramos descolló como goleador en el Lugo, con catorce tantos en dos temporadas en la categoría de plata que le sirvieron para dar el salto definitivo a Primera División.

En las filas del Cádiz jugó media campaña en la máxima categoría en la temporada 22-23 y la siguiente completa, con seis dianas logradas en total.

La temporada pasada, Chris Ramos anotó una decena de tantos en el Cádiz en Segunda, lo que le ha valido para incorporarse a uno de los equipos principales de Brasil.

El Botafogo, entrenado actualmente por Davide Ancelotti, hijo del seleccionador de Brasil y extécnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ocupa la quinta posición del Campeonato Brasileño, con 29 puntos, once menos que el líder, el Flamengo de Filipe Luiz.

Además, el campeón brasileño y de la Copa Libertadores el año pasado, venció este jueves en Río de Janeiro por 1-0 al Liga de Quito ecuatoriano, con un gol de Artur a pocos segundos de iniciado el partido, y se puso en ventaja en la disputa por un cupo en cuartos de final del torneo continental.