Brasileirão: Balbuena anota en Gremio

La ronda 20 del Brasileirão dejó además la goleada del Vasco da Gama sobre el Santos de Neymar por 6-0, resultado que costó la salida del entrenador Cleber Xavier.
El paraguayo Gustavo Caballero ingresó al minuto 66 para acompañar a la estrella Neymar en la delantera, pero no lograron alivianar el marcador.
* Resultados de la vigésima fecha: Sábado: Ceara 1-Red Bull Bragantino 0, Fluminense 2-Fortaleza 1, Sport Recife 2-São Paulo 2, Vitória 2-Juventude 2 y Corinthians 1-Bahía 2; Ayer: Santos 0-Vasco da Gama 6, Atlético Mineiro 1-Gremio 3, Internacional 1-Flamengo 3 y Botafogo-Palmeiras; Hoy: Mirassol-Cruzeiro.
* Posiciones: Flamengo 43, Cruzeiro 37, Palmeiras 36 (*), Bahia 33, Botafogo y São Paulo 29, Mirassol 28 (*), Fluminense y Bragantino 27, Ceará 25. (Equipos que no jugaron aún).