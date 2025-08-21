Alexis Fariña jugará en el Minnesota United de la MLS

El volante ofensivo, quien comenzó con gran proyección en la máxima categoría y era visto como una futura figura de Cerro Porteño, fue perdiendo protagonismo bajo la dirección técnica de Diego Martínez. A pesar de su prometedor inicio, el jugador quedó relegado en el equipo, lo que motivó su salida en busca de nuevos horizontes. El acuerdo con el club estadounidense contempla una opción de compra del pase, con una posible extensión de contrato por cuatro años.

El joven mediocampista hizo su debut profesional el 13 de marzo de 2023 en un empate 3-3 contra Sportivo Luqueño, ingresando en el minuto 79 en reemplazo de Sergio Díaz. En su paso por la Primera División de Cerro Porteño, Fariña disputó un total de 49 partidos y anotó 3 goles.

Su temporada más activa arrancando de titular, es la actual, donde participó en 22 partidos: 5 en la Copa Libertadores, 16 en el Torneo Apertura y solo uno en el actual Torneo Clausura. En contraste, en su temporada de estreno, el mediocampista fue titular en dos partidos de la Copa Libertadores, en la temporada 2024 participó en 17 encuentros de la liga local (2 en el Apertura y 15 en el Clausura).

Actualmente, Minnesota United se posiciona en el segundo lugar de la Conferencia Oeste de la MLS, por detrás del San Diego, equipo sorpresa de la liga. Con su llegada, Fariña se convierte en el séptimo jugador paraguayo en la MLS, sumándose a una lista que ya incluye a Miguel Almirón (Atlanta United), Andrés Cubas (Vancouver Whitecaps), Cristhian Paredes (Portland Timbers), Braian Ojeda (Real Salt Lake), Carlos Miguel Coronel (New York Red Bulls) y Gilberto Flores (Cincinnati).

