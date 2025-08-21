“Fue un verdadero linchamiento”, hinchas en shock al regresar a Chile tras caos en Avellaneda

El partido del miércoles entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile por octavos de final de la Copa Sudamérica se transformó en un duelo a muerte entre barras. Todo comenzó cuando un grupo de chilenos arrojó palos, botellas y butacas, desde las tribunas, a la parte inferior donde había seguidores de Independiente, según un periodista de la AFP en el lugar.

Se desató entonces una feroz pelea en las tribunas. Semidesnudos, hinchas corrían despavoridos por las gradas. Puños y palos, a diestra y siniestra.

Las imágenes virales de un rostro ensangrentado o de un aficionado lanzándose al vacío para evitar que lo lincharan dejaron constancia de la barbarie. Un techo amortiguó su caída y lo salvó de morir, según una autoridad chilena.

Culpan a la policía

Tomás González no solo culpa a las barras. Los policías “nos dejaron abandonados, de hecho ellos mismos abrieron las puertas para que la barra de Independiente se metiera al túnel, para que llegara a golpearnos” .

A su regreso a Santiago el jueves, el hombre de unos 30 años aseguró que después de lograr escapar del estadio, convertido en un campo de batalla, la fuerza pública empezó a golpearlos: “La gente que ya iba ensangrentada, (...) la policía los pescaba y los tomaba detenidos” .

“Fue algo desesperante y terrible” , remarcó.

Es el saldo de uno de los choques entre aficionados más violentos de los últimos tiempos: 19 heridos, tres de gravedad, y más de 100 detenidos, según autoridades.

“A la deriva”

Ignacio Leighton, un aficionado de 35 años quien regresó en el mismo vuelo que Tomás, con una bufanda de la U anudada al cuello, cree que la policía fue en parte responsable de lo ocurrido.

“La policía en Argentina simplemente no existe. No actúa ante situaciones evidentes de maltrato”, afirmó en el aeropuerto de Santiago. Según él, por suerte se salvó de que las barras de Independiente rompieran la reja y se les “abalanzaran” dentro del estadio.

“El ingreso, la verdad fue un caos también. La policía echaban los caballos, te pegaban palos”, aseguró Leighton.

Aficionados fueron presas de los argentinos cuando quisieron regresar a recuperar lienzos de la U y tambores. “Fue un verdadero linchamiento lo que ocurrió allá. Muchos muchachos volvieron a buscar lienzos; volvieron a buscar bombos. Y ahí es donde quedó el caos. Ahí es donde lamentablemente estos parecían perros salvajes de verdad, los hinchas de Independiente” , sostuvo.

También Rodrigo León critica la inacción de la policía argentina. “Lo peor de todo es que lo que se muestra es lo que pasó adentro (...) Lo terrible pasó afuera, donde la policía hizo la vista gorda, donde la policía dejó pasar todo. (...) Ayer nos dejaron a la deriva” , resumió. (AFP).