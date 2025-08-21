Se abre la sexta fecha en Argentina

El domingo pasado, el Xeneize le puso fin a una serie de 12 partidos sin victorias, la peor marca de su historia, al golear 3-0 de visita en Mendoza al modesto Independiente Rivadavia. El triunfo fue un alivio para el DT Miguel Russo, la dirigencia, los hinchas y también el plantel, como quedó expuesto con el llanto de desahogo del volante Alan Velasco, autor de uno de los goles.

Pero la crisis que se desató en estos cuatro meses sin victorias -no ganaba desde abril, cuando venció a Estudiantes de La Plata- todavía no concluyó. Boca necesita recuperar el terreno perdido, dejar atrás la medianía de la tabla y acercarse a los puestos de clasificación para octavos de final del certamen doméstico.

Otro encuentro de relieve será el que Lanús y River sostendrán el lunes en casa del primero, en el sur de Buenos Aires.

Además, la jornada tendrá el visceral clásico de Rosario entre Central y Newell’s, con la presencia estelar de Ángel Di María en el conjunto Canalla, que vuelve a enfrentar a los rojinegros después de 18 años.

* Programa de la 6a. jornada. Viernes: 15:30 Barracas Central - Defensa y Justicia (TyC Sports); 20:00 Tigre -Ind. Rivadavia.

Sábado: 14:30 San Lorenzo -Instituto (TyC); 17:30 Rosario Central -Newell’s; 20:00 Atl. Tucumán -Talleres; 20:00 San Martin SJ -Gimnasia LP (TyC).

Domingo: 14:00 Unión -Huracán (TyC); 16:15 Argentinos Jrs -Racing (TyC); 18:15 Boca - Banfield (ESPN); 20:30 Independiente - Platense (TyC).

Lunes: 15:00 Riestra -Sarmiento; 17:00 Godoy Cruz -Vélez (TyC); 19:00 Belgrano -Central Córdoba; 19:15 Estudiantes LP -Aldosivi (TyC); 21:15 Lanús - River (ESPN).

* Posiciones: Grupo A: Barracas 10 puntos, Estudiantes 9, Huracán 9, Unión 8, Belgrano 8, Defensa 8, Central Córdoba 7, Tigre 7, Banfield 7, Boca 6, Newell’s 6, Argentinos 5, Ind. Rivadavia 4, Racing 4, Aldosivi 3.

Grupo B: River 11 puntos, Lanús 9, San Lorenzo 8, Vélez 8, Rosario Central 7, Riestra 7, Gimnasia 7, Atl. Tucumán 6, Sarmiento 6, Platense 6, San Martín SJ 5, Talleres 5, Instituto 5, Godoy Cruz 3, Independiente 2.