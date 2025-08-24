Español Ramos da triunfo al Botafogo y Corinthians supera al Vasco

Ramos, quien llegó a Brasil hace diez días, marcó en su debut el segundo gol de Botafogo en el minuto 82 y cuando se jugaba el tiempo añadido garantizó la victoria tras recibir un preciso pase del uruguayo Santiago Rodríguez.

El triunfo le valió a Botafogo ascender a la quinta posición de la clasificación del Campeonato Brasileño, con 32 puntos, en tanto que el Juventude sigue en la zona de descenso, con 18 enteros.

En un duelo entre dos grandes del fútbol brasileños venidos abajo en los últimos años, Vasco da Gama dio otra muestra de irregularidad y, tras golear la semana pasada a Santos (0-6) , perdió este domingo en su estadio de Río de Janeiro frente a Corinthians por 2-3.

Con ese resultado, Corinthians escaló hasta la casilla 11, con 25 puntos, y Vasco da Gama quedó al filo de la zona de descenso, con 19 unidades.

También cerca de la zona más baja quedó Santos, que perdió por 2-0 en su visita a Bahía y que en esta jornada no contó con Neymar por sanción, aunque el exjugador del FC Barcelona y el PSG sufre una nueva lesión y será baja durante al menos una semana.

* Resultados 21ª jornada. Sábado: Bragantino 4-Fluminense 2; Cruzeiro 2-Internacional 1; Grêmio 0-Ceará 0. Domingo: Bahía 2-Santos 0; Vasco 2-Corinthians 3; Juventude 1-Botafogo 3; Fortaleza 0-Mirassol 1; São Paulo-Atlético Mineiro.

Lunes: 19:00 Palmeiras- Sport Recife; 21:00 Flamengo-Vitória.

* Posiciones: Flamengo 43 puntos, Cruzeiro 41, Palmeiras 39, Bahía 36, Botafogo 32, Mirassol 32, Bragantino 30, São Paulo 29, Fluminense 27, Ceará 26, Corinthians 25, Atl. Mineiro 24, Inter 24, Grêmio 24, Santos 21, Vasco 19 , Vitória 19, Juventude 18, Fortaleza 15, Sport Recife 10.