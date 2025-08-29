João Félix se luce con un triplete y Cristiano marca en el inicio de la liga saudí

Echó a andar la competición saudí y nada cambió. Los favoritos ganaron. El Al Nassr lo hizo con claridad. Los principales refuerzos para la temporada, João Félix y Coman, brillaron particularmente. Ambos marcaron.

Lea más: Julio Enciso y BlueCo llegaron a un acuerdo: jugará en Estrasburgo y luego en el Chelsea

El exjugador del Atlético Madrid abrió el marcador a los siete minutos al rematar dentro del área, de primeras, un pase desde la izquierda de Angelo. El segundo fue ya en la segunda parte. De penalti, transformado por Cristiano Ronaldo. El astro luso ha iniciado el curso de la forma que terminó el anterior. Acumula Cristiano 940 goles en su carrera.

Coman sentenció el triunfo del conjunto de Jorge Jesus. Marcó su primer gol con el Al Nassr. En un saque de puerta del meta Nawaf Alaqidi largo que aprovechó el francés que, de cabeza en el borde del área, superó a Abdulquddus Atiah.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

João Felix repitió y estableció la goleada en el 67, con un zapatazo desde la media luna que sitúa como líder provisional y a falta de completar la jornada al Al Nassr. A tres del final, hizo el quinto del cuadro de Jorge Jesus y el tercero de su cuenta particular al aprovechar un rechace.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por diferencia de goles segundo es el Al Khaleej que ganó 4-1 al Al Shabab que dirige el español Imanol Alguacil y donde milita el belga Yannik Ferreira Carrasco que hizo el tanto del honor de su equipo, de penalti.

Previamente, el Al Hilal, campeón hace dos temporadas, se puso en marcha en la etapa de Simone Inzaghi, que ya debutó en el pasado Mundial de Clubes, victorioso 2-0 ante el Al Riyadh del español Javi Calleja. EFE