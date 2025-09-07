Fútbol Internacional

Ancelotti prueba un once alternativo para enfrentar a Bolivia

El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, probó un equipo con varias modificaciones de cara al partido contra Bolivia por las eliminatorias sudamericanas. Aunque mantuvo la línea de cuatro delanteros, el técnico italiano busca darles minutos a los jugadores menos habituales.

Por ABC Color
07 de septiembre de 2025 - 22:23
El entrenador de la selección brasileña Carlo Ancelotti, participa de un entrenamiento en la Granja Comary, en Teresópolis (Brasil).
La “Canarinha” se ejercitó en la Granja Comary, el centro de entrenamiento de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), donde se encuentran concentrados desde hace una semana.

Según reportes, Ancelotti probó una defensa conformada por Fabrício Bruno y Alex como centrales, y Caio Henrique y Vitinho en los laterales.

En el mediocampo, Andrey Santos podría reemplazar a Casemiro, quien está suspendido por acumulación de tarjetas, mientras que Lucas Paquetá mantendría su lugar.

En la delantera, el técnico experimentó con Richarlison como centrodelantero, acompañado por Estêvão, Gabriel Martinelli y Raphinha, estos últimos titulares en la victoria 3-0 sobre Chile.

Brasil, ya clasificada para el Mundial de 2026, enfrentará a Bolivia en los 4.100 metros de altitud de El Alto. Si bien el partido no es crucial para Brasil, lo es para la selección boliviana, que busca la plaza de repechaje.

Actualmente, Brasil se encuentra en el segundo lugar de la tabla de posiciones con 28 puntos, a 10 del líder Argentina. Con Argentina, Uruguay, Ecuador, Colombia y Paraguay ya clasificadas, solo queda por definirse la plaza de repechaje, que por ahora está en manos de Venezuela, con Bolivia a solo un punto de distancia.

Fuente: EFE

