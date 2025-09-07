Ancelotti prueba un once alternativo para enfrentar a Bolivia

La “Canarinha” se ejercitó en la Granja Comary, el centro de entrenamiento de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), donde se encuentran concentrados desde hace una semana.

Lea más: El vuelo a Perú y los cambios en el equipo de Paraguay

Según reportes, Ancelotti probó una defensa conformada por Fabrício Bruno y Alex como centrales, y Caio Henrique y Vitinho en los laterales.

En el mediocampo, Andrey Santos podría reemplazar a Casemiro, quien está suspendido por acumulación de tarjetas, mientras que Lucas Paquetá mantendría su lugar.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En la delantera, el técnico experimentó con Richarlison como centrodelantero, acompañado por Estêvão, Gabriel Martinelli y Raphinha, estos últimos titulares en la victoria 3-0 sobre Chile.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Brasil, ya clasificada para el Mundial de 2026, enfrentará a Bolivia en los 4.100 metros de altitud de El Alto. Si bien el partido no es crucial para Brasil, lo es para la selección boliviana, que busca la plaza de repechaje.

Actualmente, Brasil se encuentra en el segundo lugar de la tabla de posiciones con 28 puntos, a 10 del líder Argentina. Con Argentina, Uruguay, Ecuador, Colombia y Paraguay ya clasificadas, solo queda por definirse la plaza de repechaje, que por ahora está en manos de Venezuela, con Bolivia a solo un punto de distancia.

Fuente: EFE