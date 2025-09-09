Eliminatorias Sudamericanas: Chile y Uruguay cierran con igualdad sin goles

El resultado dejó a Chile en la décima posición con 11 puntos, su peor desempeño en unas clasificatorias desde 1998, superando incluso su actuación de 2002, cuando solo consiguió 12 unidades. Por su parte, Uruguay, bajo la dirección de Marcelo Bielsa, ya había asegurado su boleto a la Copa del Mundo y concluyó la fase de eliminatorias en un cómodo cuarto lugar, con 28 puntos, detrás de Argentina, Ecuador y Colombia.

Lea más: Eliminatorias Sudamericanas: Colombia fulmina a Venezuela

Desde el inicio, Chile mostró su urgencia por encontrar el gol que le fue esquivo durante toda la campaña. A los diez minutos, Rodrigo Echeverría estuvo cerca de abrir el marcador con un potente disparo que se fue apenas por encima del travesaño. Uruguay, con la tranquilidad de estar clasificado, respondió con la velocidad de su goleador Darwin Núñez, quien, de regreso tras una sanción, exigió al arquero chileno Lawrence Vigouroux con un remate que desvió por encima del arco.

A pesar de que Chile mantuvo un mayor control del balón cerca del área rival, los contraataques uruguayos siempre representaron un peligro constante. La mejor oportunidad de La Roja en el primer tiempo llegó a los 30 minutos, cuando el extremo Lucas Cepeda probó con un disparo que el portero Santiago Mele logró desviar con una gran estirada.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En la segunda mitad, la presión chilena continuó. El debutante Emiliano Ramos respondió a un intento temprano del uruguayo Cristian Olivera, y Ben Brereton y Cepeda también se acercaron al gol. Sin embargo, fue el centrocampista uruguayo y figura del Real Madrid, Federico Valverde, quien casi marcó el 1-0 con un violento disparo desde fuera del área a los 60 minutos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El susto motivó a Chile a generar sus mejores oportunidades, con intentos de Guillermo Maripán y dos de Brereton. El ingreso de Gonzalo Tapia en el minuto 70 revitalizó el ataque, sirviendo un centro a Paulo Díaz cuyo remate se desvió por muy poco. A pesar del claro dominio chileno en la recta final del partido, el gol tan anhelado nunca llegó, cerrando una eliminatoria llena de frustraciones para La Roja.