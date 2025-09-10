¿Moreno Martins vuelve del retiro para jugar el repechaje con Bolivia?

Marcelo Moreno Martins, retirado del fútbol profesional desde finales de 2023, dejó abierta la puerta a un posible retorno para vestir una vez más la camiseta de su país. En una entrevista emitida por el medio boliviano Red Uno, el delantero expresó su entusiasmo por el presente del equipo nacional y su deseo de colaborar con la causa: “Lo estoy disfrutando al máximo, no me lo creo. Necesitaba retirarme, necesitaba un tiempo en mi carrera. Hoy, con esta felicidad que los chicos de la selección nos están dando, te motivan a muchas cosas… vamos a ver qué pasa más adelante. Si Dios quiere y lo permite, así va a ser. Me siento bien para poder volver. Vamos a ver qué pasa. Disfruto de esto al máximo y vamos a analizarlo bien”.

El atacante que tuvo su paso por Cerro Porteño entre 2022 y el 2023, es considerado un ícono en la Selección de Bolivia. Ocupa el tercer lugar en la tabla histórica de goleadores de las Eliminatorias Sudamericanas con 22 tantos, superado solo por el argentino Lionel Messi y el uruguayo Luis Suárez. El propio delantero manifestó su compromiso con la selección: “A mí no me tiene que convencer nadie, mi corazón está siempre con la ‘Verde’. Lo que resta es que hablemos y ver lo que se puede venir”.

El posible retorno del histórico goleador se da en medio de un proceso de renovación liderado por el director técnico Óscar Villegas. El seleccionador apostó por una escuadra joven, con una edad promedio que apenas supera los 23.7 años. La inclusión de un jugador retirado podría contraponerse al actual proyecto, que demostró efectividad en los recientes compromisos. Por el momento, el futuro de Marcelo Moreno Martins en la selección nacional sigue siendo una incógnita. El deseo del jugador choca con las decisiones técnicas orientadas al recambio generacional, lo que plantea un escenario de incertidumbre tanto para el futbolista como para la afición.