Gustavo Gómez homenajeado por sus 350 partidos con Palmeiras

El encuentro que significó el partido número 350 de Gómez con la camiseta verdiblanca se registró en junio, durante el empate ante el Inter de Miami de Estados Unidos, correspondiente a la tercera y última jornada de la fase de grupos del Mundial de Clubes de la FIFA. Este hito confirma su rol fundamental en el equipo desde su llegada.

El homenaje del club fue divulgado por el propio futbolista a través de sus redes sociales. En la placa entregada, Palmeiras resaltó el liderazgo de Gómez y lo describió como “un líder nato, respetado dentro y fuera de la cancha”. La institución no solo lo felicitó por su cantidad de partidos, sino también por ser el defensor con más goles en la historia del club, subrayando su profesionalismo y dedicación diaria en la Academia de Futebol.

El texto del reconocimiento destacó: “La Sociedade Esportiva Palmeiras rinde homenaje a su ídolo Gustavo Gómez en su partido número 350 con la camiseta verdiblanca. Uno de los grandes campeones de la historia del Máximo Campeón de Brasil y máximo defensa y goleador histórico del club, eres más que un coleccionista de récords y logros impresionantes; eres un líder nato, respetado por todos gracias al ejemplo de profesionalismo que das en tu trabajo diario en la Academia de Fútbol”.

El mensaje concluyó resaltando su influencia en el equipo: “Su dedicación y su incansable ansia de éxito nos inspiran a buscar siempre la excelencia. ¡Gracias, Capitán, por todo lo que ha hecho y seguirá haciendo en nombre de nuestra querida Familia Palmeiras!”.

Desde su llegada al club, procedente de AC Milán, Gustavo Gómez consolidó su estatus como referente del Palmeiras, acumulando títulos y marcando récords personales. El homenaje refleja no solo el reconocimiento a la constancia y al rendimiento deportivo del paraguayo, sino también a su calidad humana y su rol como ejemplo para sus compañeros. Su capacidad de liderazgo y su compromiso con el equipo marcan una era en el club paulista, convirtiéndolo en un ícono para la afición y en una pieza esencial dentro de la plantilla actual.