“Pulpito” Duarte se se calza el “manto sagrado” del Santos de Brasil

El Santos FC confirmó la llegada del “Pulpito” a través de sus redes sociales, anunciando que el zaguero ya se presentó en el Centro de Entrenamiento Rei Pelé. Duarte, quien fue adquirido por el Spartak en 2023, finaliza así su paso por el fútbol ruso para unirse a uno de los clubes más tradicionales de Brasil y lucir el icónico “manto sagrado”.

Formado en las divisiones inferiores de Cerro Porteño, la carrera de Duarte tuvo un ascenso, al ser convocado nuevamente a la selección absoluta de Paraguay. Su traspaso al fútbol brasileño es un movimiento estratégico que le permitirá tener mayor visibilidad y regularidad en un entorno competitivo, aspecto clave para mantenerse en la órbita del entrenador Gustavo Alfaro de cara al proceso de preparación para la Copa del Mundo 2026.

La decisión de unirse al “Peixe” no solo es una oportunidad profesional, sino también una apuesta para consolidar su lugar en la lista de la Albirroja de cara a la máxima cita de selecciones. En su nuevo equipo, el “Pulpito” Duarte compartirá vestuario con su compatriota, el extremo Gustavo Caballero, quien había llegado a mediados de la temporada, y con la superestrella mundial Neymar Junior, uno de los máximos referentes del club.