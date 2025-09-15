Ronaldo Martínez: de la chilena a “el trabajo me va a llevar al Mundial”

Ronaldo Martínez atraviesa el mejor momento de la carrera. Después de la primera convocatoria, el debut y la clasificación con la selección de Paraguay a la Copa del Mundo, el delantero de 29 años convirtió un golazo en el triunfo de Platense por la Liga Profesional de Argentina. El delantero, campeón del torneo Apertura 2025, es el máximo goleador del torneo Clausura 2025.

Lea más: Ronaldo Martínez y el golazo de chilena: “Muy lindo, una locura”

Martínez anotó el 2-1 sobre Defensa y Justicia con una definición de chilena. “Una locura”, expresó el ex Cerro Porteño a TNT Sports. A diferencia de la primera parte del año, en la que solo marcó 2 tantos, el paraguayo acumula 5 en el actual certamen. “Estamos llegando un poco más, estoy más fino y más tranquilo”, explicó sobre la cosecha goleadora en el semestre.

Ronaldo Martínez espera extender el magnífico andar en el fútbol argentino con el único objetivo de integrar la nómina de Gustavo Alfaro en el Mundial EstadosUnidos/México/Canadá 2026. “Contento por la semana, para mí todo fue un sueño, fue todo muy rápido. Si sigo por este camino, con el gol, el trabajo me va a llevar al Mundial”, expresó el delantero.

Ronaldo Martínez y el debut en la Albirroja

Ronaldo Martínez fue citado por Gustavo Alfaro para el último combo de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 y arrancó de titular en el empate sin goles con Ecuador en Asunción. El delantero jugó hasta los 61 minutos, cuando fue reemplazado por Matías Galarza. En la victoria 1-0 sobre Perú en Lima, también fue de la partida y salió cambiado en el entretiempo.

