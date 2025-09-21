Bautismo de gol de Ramón Sosa con Palmeiras

El talentoso extremo oriundo de Maracaná, Departamento de Canindeyú, se convirtió en el gran protagonista de la jornada al anotar el 2-1 a favor del Palmeiras. Su gol, que llegó en el segundo tiempo, significó su primer tanto con el club, teniendo de esa manera su bautismo de gol con el Palmeiras, que tuvo al capitán Gustavo Gómez integrando la banca de expectativa.

Lea más: Almirón llega a 100 partidos y marca un gol para Atlanta United

Con esta anotación, el ofensivo paraguayo se suma a una selecta lista de nueve futbolistas compatriotas que dejaron su huella goleadora en el club, uniéndose a figuras como Gustavo Gómez, Francisco Arce, Lucas Barrios, William Mendieta, Adalberto Román, Derlis Florentín, Carlos Gamarra y José Ortigoza. El resto de los goles del Palmeiras fueron obra de Raphael Veiga, que abrió el marcador de penal, y de Andreas Pereira, quien selló la goleada con un doblete en los minutos finales.

El técnico portugués Abel Ferreira decidió darle descanso a sus principales figuras, pensando en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores contra River Plate. A pesar de esto, el equipo mostró la profundidad de su plantilla y supo imponerse a un Fortaleza que, aunque logró empatar transitoriamente con un gol de Lucas Crispim, no pudo sostener el ritmo del partido. Con este triunfo, Palmeiras sumó 49 puntos y escaló temporalmente al segundo lugar de la tabla, por detrás del Flamengo. Por su parte, el Fortaleza se consolidó en el penúltimo lugar de la clasificación, complicando su situación en el torneo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy