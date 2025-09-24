LaLiga de España: Derbi madrileño, primer examen de Xabi Alonso

El pleno de triunfos de Alonso, seis jornadas de LaLiga EA Sports y el estreno con triunfo en la Liga de Campeones ante el Olympique de Marsella (2-1), ya forma parte de los mejores arranques de curso de un entrenador del Real Madrid en el fútbol moderno y podría prolongarse el sábado en el duelo correspondiente a la séptima fecha en la Primera División española.

Para encontrar un entrenador que ganase sus seis primeros partidos en la competición doméstica hay que remontarse a 2005, cuando el brasileño Vanderlei Luxemburgo tomó las riendas del Real Madrid en diciembre y encadenó siete victorias consecutivas, incluido el derbi ante el Atlético de Madrid en el Vicente Calderón (0-3).

Ante el mismo rival y en un nuevo estadio, el Metropolitano, podrá igualarlo Alonso el sábado.

