Fútbol Internacional

LaLiga de España: Derbi madrileño, primer examen de Xabi Alonso

El derbi madrileño del Metropolitano, donde el Real Madrid no vence al Atlético de Madrid en sus cuatro últimas visitas, es el primer gran examen que encara el entrenador Xabi Alonso, tras igualar el mejor arranque de un técnico madridista en la historia reciente con siete triunfos consecutivos, aún lejos de registros de otra época logrados por Miguel Muñoz.

Por ABC Color
24 de septiembre de 2025 - 19:44
El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, ante un gran desafío.
El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, ante un gran desafío. Ana Escobar

El pleno de triunfos de Alonso, seis jornadas de LaLiga EA Sports y el estreno con triunfo en la Liga de Campeones ante el Olympique de Marsella (2-1), ya forma parte de los mejores arranques de curso de un entrenador del Real Madrid en el fútbol moderno y podría prolongarse el sábado en el duelo correspondiente a la séptima fecha en la Primera División española.

Lea más: Juego decisivo de la Sudamericana, sin público

Para encontrar un entrenador que ganase sus seis primeros partidos en la competición doméstica hay que remontarse a 2005, cuando el brasileño Vanderlei Luxemburgo tomó las riendas del Real Madrid en diciembre y encadenó siete victorias consecutivas, incluido el derbi ante el Atlético de Madrid en el Vicente Calderón (0-3).

Ante el mismo rival y en un nuevo estadio, el Metropolitano, podrá igualarlo Alonso el sábado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Enlace copiado